На Донеччині через вибух боєприпасу загинув чоловік

Загиблий взявся розбирати боєприпас молотком, в результаті чого пристрій здетонував

У Донецькій області під час розбору боєприпасу загинув чоловік.

Трагедія сталася сьогодні вранці в полі поблизу м. Часів Яр Бахмутського району. Про це повідомляє прес-служба місцевої поліції.

За інформацією правоохоронців, 50-річний чоловік пішов збирати металобрухт в лісосмузі поблизу населеного пункту, ймовірно, там він знайшов постріл від РПГ.

"Чоловік забрав боєприпас із собою, замість того, щоб повідомити про небезпечну знахідку. Дорогою до населеного пункту на відстані близько 300 метрів до житлових будинків він вирішив розібрати боєприпас, використовуючи при цьому молоток, в результаті чого пристрій здетонував", - зауважили у поліції.

Чоловік загинув на місці, інших жертв внаслідок вибуху боєприпасу немає.

Наразі на місці працює слідчо-оперативна. Правоохоронці вже знайшли фрагменти гранатометного пострілу.

Нагадаємо, у Харківській області внаслідок вибуху гранати загинув чоловік, ще двох його товаришів шпиталізували з травмами різного ступеня тяжкості.

11 березня, у Вугледарі Донецької області 12-річний хлопчик помер від вибуху – імовірно, в його руках вибухнула граната.