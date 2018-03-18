На Донеччині через вибух на КПВВ загинув прикордонник

У Донецькій області внаслідок вибуху гранати на контрольному пункті в'їзду-виїзду "Майорск" загинув прикордонник Краматорського прикордонного загону.

Ще один військовик дістав поранення. Про це повідомили в прес-центрі Державної прикордонної служби України (ДПСУ).

"Увечері в одному з бліндажів у прикордонного наряду, який здійснює прикриття та охорону КПВВ "Майорск", поки що з невідомих причин вибухнула ручна осколкова граната. В результаті двоє військовослужбовців отримали поранення різного ступеня тяжкості. На жаль, один з прикордонників 1996 року народження від отриманих поранень помер в лікарні, стан іншого - середньої тяжкості", - йдеться в повідомленні.

У відомстві додали, що за фактом події призначено спеціальне розслідування, встановлюються всі обставини трагічного випадку.

Нагадаємо, внаслідок вибуху гранати, який стався у Кіровському районі окупованого Донецька 9 березня, загинула киянка 1979 року народження.