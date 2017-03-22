На Донеччині двох поліцейських спіймали на отриманні хабара
У правоохоронні органи звернувся громадянин з заявою про те, що від нього вимагають неправомірну вигоду за вчинення адміністративного правопорушення, а саме рубку насаджень поблизу м. Вугледара Донецької області, повідомляє прес-служба прокуратури Донецької області у Facebook.
У середу, 22 березня, двох поліцейських Вугледарського відділу поліції викрили під час отримання грошових коштів у сумі 4 600 грн.
На цей момент вирішується питання про їх затримання. Тривають першочергові слідчі дії. Досудове розслідування за ч. 3 ст. 368 (одержання неправомірної вигоди), яке проводять слідчі прокуратури, триває. Встановлюються всі особи, причетні до правопорушення.
Нагадаємо, що 21 березня 2017 року прокуратура Сумської області спільно з Управлінням внутрішньої безпеки в Сумській області викрили на отриманні 7 тисяч гривень неправомірної вигоди заступника начальника Шосткинського відділу поліції.
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