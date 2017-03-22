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На Донеччині двох поліцейських спіймали на отриманні хабара

На цей момент вирішується питання про їх затримання
Прокуратура Донецької області розслідує факти систематичного вимагання та одержання неправомірної вигоди двома співробітниками поліції.
На Донеччині двох поліцейських спіймали на отриманні хабара Фото:lustration.org.ua

У правоохоронні органи звернувся громадянин з заявою про те, що від нього вимагають неправомірну вигоду за вчинення адміністративного правопорушення, а саме рубку насаджень поблизу м. Вугледара Донецької області, повідомляє прес-служба прокуратури Донецької області у Facebook.

У середу, 22 березня, двох поліцейських Вугледарського відділу поліції викрили під час отримання грошових коштів у сумі 4 600 грн.

На цей момент вирішується питання про їх затримання. Тривають першочергові слідчі дії. Досудове розслідування за ч. 3 ст. 368 (одержання неправомірної вигоди), яке проводять слідчі прокуратури, триває. Встановлюються всі особи, причетні до правопорушення.

Нагадаємо, що 21 березня 2017 року прокуратура Сумської області спільно з Управлінням внутрішньої безпеки в Сумській області викрили на отриманні 7 тисяч гривень неправомірної вигоди заступника начальника Шосткинського відділу поліції.

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22 03 2017 20:07
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