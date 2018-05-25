На Донеччині евакуйовують населення через підрив складу боєприпасів
"Сьогодні близько 4-ої ранку російські найманці обстріляли околиці Старої Миколаївки поблизу Горлівки Донецької області. Мешканці розповідають, що було близько 10-12 "прильотів" мін – ймовірно, корегували вогонь з повітря, цілячи у склад боєприпасів", - повідомляє прес-служба Донецької облдержадміністрації.
Один з прильотів виявився влучним – боєприпаси почали вибухати. У селищі проживає 700 людей, рятувальники і поліція обійшли всі двори та почали евакуювати населення.
"Поки що вивезли 20 людей, серед них 11 дітей. За інформацією департаменту цивільного захисту облдержадміністрації, ситуація у селищі контрольована, інтенсивність вибухів значно зменшилася, постраждалих серед цивільних немає", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, в четвер, 3 травня, близько 14:00 поблизу військової частини А 1352 біля Балаклії запалала суха трава, почалася пожежа. За інформацією поліції, внаслідок пожежі ніхто не постраждав.
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