На Донеччині евакуйовують населення через підрив складу боєприпасів

Поки що вивезли 20 людей, серед них 11 дітей

Під Горлівкою Донецької області відбувається евакуація населення через підрив складу боєприпасів.

"Сьогодні близько 4-ої ранку російські найманці обстріляли околиці Старої Миколаївки поблизу Горлівки Донецької області. Мешканці розповідають, що було близько 10-12 "прильотів" мін – ймовірно, корегували вогонь з повітря, цілячи у склад боєприпасів", - повідомляє прес-служба Донецької облдержадміністрації.

Один з прильотів виявився влучним – боєприпаси почали вибухати. У селищі проживає 700 людей, рятувальники і поліція обійшли всі двори та почали евакуювати населення.

"Поки що вивезли 20 людей, серед них 11 дітей. За інформацією департаменту цивільного захисту облдержадміністрації, ситуація у селищі контрольована, інтенсивність вибухів значно зменшилася, постраждалих серед цивільних немає", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, в четвер, 3 травня, близько 14:00 поблизу військової частини А 1352 біля Балаклії запалала суха трава, почалася пожежа. За інформацією поліції, внаслідок пожежі ніхто не постраждав.