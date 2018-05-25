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На Донеччині евакуйовують населення через підрив складу боєприпасів

Поки що вивезли 20 людей, серед них 11 дітей
Під Горлівкою Донецької області відбувається евакуація населення через підрив складу боєприпасів.
На Донеччині евакуйовують населення через підрив складу боєприпасів Фото: скріншот

"Сьогодні близько 4-ої ранку російські найманці обстріляли околиці Старої Миколаївки поблизу Горлівки Донецької області. Мешканці розповідають, що було близько 10-12 "прильотів" мін – ймовірно, корегували вогонь з повітря, цілячи у склад боєприпасів", - повідомляє прес-служба Донецької облдержадміністрації.

Один з прильотів виявився влучним – боєприпаси почали вибухати. У селищі проживає 700 людей, рятувальники і поліція обійшли всі двори та почали евакуювати населення.

"Поки що вивезли 20 людей, серед них 11 дітей. За інформацією департаменту цивільного захисту облдержадміністрації, ситуація у селищі контрольована, інтенсивність вибухів значно зменшилася, постраждалих серед цивільних немає", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, в четвер, 3 травня, близько 14:00 поблизу військової частини А 1352 біля Балаклії запалала суха трава, почалася пожежа. За інформацією поліції, внаслідок пожежі ніхто не постраждав.

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25 05 2018 14:15
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