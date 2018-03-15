На Донеччині гірник загинув через травму, отриману у шахті

У місті Добропілля Донецької обл. у шахті смертельно травмувався гірник.

Про це з посиланням на прес-службу шахтоуправління Добропільська (ДТЕК Добропіллявугілля) повідомив голова Незалежної профспілки гірників України Володимир Волинець у Facebook.

"Нещасний випадок стався 14 березня о 23:56 під час робіт з доправлення матеріалів на глибині 450 метрів. Потерпілий - гірничій майстер другої дільниці з підготовчих робіт 1971 року народження", - заявив Волинець.

За словами Волинця, наразі обставини нещасного випадку з'ясовує комісія, до якої увійшли представники вугільних профспілок і державних органів.

Нагадаємо, 8 березня на Запорізькому залізорудному комбінаті у селі Мала Білозерка в шахті зайнялися кабелі. Внаслідок пожежі постраждали шестеро шахтарів.