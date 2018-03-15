CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУ місті Добропілля Донецької обл. у шахті смертельно травмувався гірник.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
На Донеччині гірник загинув через травму, отриману у шахті
Наразі обставини нещасного випадку з'ясовує комісія
Фото: p-p.com.ua
Про це з посиланням на прес-службу шахтоуправління Добропільська (ДТЕК Добропіллявугілля) повідомив голова Незалежної профспілки гірників України Володимир Волинець у Facebook.
"Нещасний випадок стався 14 березня о 23:56 під час робіт з доправлення матеріалів на глибині 450 метрів. Потерпілий - гірничій майстер другої дільниці з підготовчих робіт 1971 року народження", - заявив Волинець.
За словами Волинця, наразі обставини нещасного випадку з'ясовує комісія, до якої увійшли представники вугільних профспілок і державних органів.
Нагадаємо, 8 березня на Запорізькому залізорудному комбінаті у селі Мала Білозерка в шахті зайнялися кабелі. Внаслідок пожежі постраждали шестеро шахтарів.
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15 03 2018 13:11 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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