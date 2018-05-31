На Донеччині люди не можуть виїхати з-під обстрілу через конфлікт з українськими військовими

Однією з причин, чому люди досі залишаються в населеному пункті під обстрілами, є заборона використовувати власний транспорт

З Чигарів на околиці селища Південне під Торецьком Донецької області від 25 до 40 мешканців не можуть виїхати з-під обстрілу через непорозуміння з українськими військовими.

Найближчим часом планується їхня евакуацію, повідомила депутатка Верховної Ради Наталя Веселова.

Бої тут не припиняються з 9 травня. Сьогодні, 31 травня, евакуацію людей обговорювали на координаційній зустрічі, де була присутня військово-цивільна адміністрація міста Торецька, представники обласної ВЦА, заступник начальника штаба ООС, командир бригади Чигарів, представники Червоного Хреста та ОБСЄ.

"Проблема в тому, що люди не могли евакуюватися. Частина людей зі 170 мешканців виїхала в бік Торецьку і Горлівки, а частина залишилася. Це і немобільні громадяни, і родини з дітьми (зокрема, чотири дитини залишилися в Чигарях), також хтось хотів взяти особисті речі, бо розумів, що їде надовго або назавжди", – цитує Веселову "Громадське радіо".

Однією з причин, чому люди досі залишаються в Чигарях, є заборона використовувати власний транспорт. Наталя Веселова розповідає, що існує дві причини такої заборони: офіційна та неофіційна. За офіційною версією, бригада Чигарів переймається за життя людей, за неофіційною – військові бояться, що люди помітять місця розташування українських позицій і повідомлять їх ворогу.

Людям, що виїздять до Торецька, надають койко-місце, постільну білизну, ковдри та посуд на перший час. Проте більшість все ж хоче забрати власні пожитки.

Назвати точну кількість мешканців, які не виїхали, наразі не можуть. Багато хто залишив Чигарі ще в 20-их числах травня, каже нардепка. Але й самі жителі точно не можуть сказати, хто залишився, адже більшість побачилася лише сьогодні на координаційній зустрічі, людям забороняють виходити на вулицю.

За час посилення обстрілів багато снарядів потрапляли по житлових будинках, загиблих поки немає.

Минулого року троє поранених померли по дорозі до блокпостів.

Наталя Веселова закликає покидати Чигарі, адже там немає ані електропостачання, ані пунктів медичної допомоги.

Нагадаємо, 28 травня під час обстрілів бойовиками селища Залізне Торецького району загинула 15-річна дівчинка.