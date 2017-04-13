На Донеччині Муніципальну поліцію очолив сепаратист

У Дружківці Донецької області почала працювати Муніципальна поліція, яка очолив сепаратист.

Очільник поліції – Бережной Сергій Анатолійович – очолював міліцію під час окупації міста проросійськими сепаратистами. Докази цьому навів на свої сторінці у Facebook волонтер та активіст Роман Синіцин.

З його словами, прізвище Бережного згадується у міській газеті “Дружковка на ладонях” від 11 червня 2014 року. Там його називають заступником коменданта міста та очільником міліції сепаратистів. Є також інтерв’ю самого Бережного, де він розповідає стаандартні нудні речі про “служити та захищати”.

Відзначимо, що в обов’язки поліції входитиме боротьба з незаконною торгівлею, порушенням благоустрою та з незаконними трудовими відносинами.

Як відомо, армія України звільнила Дружківку 6 липня 2014 року.

Нагадаємо, що полковник поліції Юрій Голубан, який виступав у Верховній Раді з заявою щодо сутички з нардепом Володимиром Парасюком у Слов'янську, і якого Президент Петро Порошенко нагородив орденом, виявився сепаратистом.