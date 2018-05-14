На Донеччині на дітей впала бетонна стіна, померла 8-річна дівчинка, - ОНОВЛЕНО
"Сьогодні близько 14:30 у Добропіллі обвалилася бокова стіна намету над під'їздом багатоповерхового будинку. У цей час біля під‘їзду гуляли четверо місцевих дітей. В результаті падіння бетонної конструкції 8-річна дівчинка отримала тяжкі травми та була доставлена до реанімаційного відділення місцевої лікарні. Наразі медпрацівники борються за життя дитини", - повідомив начальник Покровського відділу поліції ГУ НП Донецької області Юрій Гречишкін на своїй сторінці у Facebook.
Оновлення: Сьогодні вранці в Добропіллі померла 8-річна дівчинка, яка постраждала в результаті падіння бетонної конструкції під'їзду в Добропіллі.
Поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 2 ст. 367 Кримінального кодексу (службова недбалість), - повідомляє прес-служба ГУ Нацполіції в Донецькій області.
Троє інших дітей отримали незначні травми, їхньому життю нічого не загрожує.
Поліція встановлює причини трагедії.
Як відомо, на сході України 200 тис. школярів змушені відвідувати школу в умовах проведення бойових дій.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Знайти себе на театральній сцені. І не загубити в суспільстві
- ВІДЕО З чим Україна їде на Каннський фестиваль?
- ВІДЕО Грицак: Україна передасть в Міжнародний суд ООН докази обстрілу Маріуполя військовими РФ
- Знайти себе на театральній сцені. І не загубити в суспільстві
- Засновник YouControl Сергій Мільман: На початку нам погрожували щодня, в тому числі фізичною розправою"Ми розуміємо, що існують тисячі державних службовців, які стали об’єктами антикорупційних розслідувань і вони можуть бути незадоволеними нашою діяльністю. Так, ворогів багато. Ми постійно готові, що буде якась нова атака, але ми будемо відбиватися"