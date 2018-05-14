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На Донеччині на дітей впала бетонна стіна, померла 8-річна дівчинка, - ОНОВЛЕНО

Ще трьом постраждалим дітям ніщо не загрожує
У Добропіллі Донецької області впала бетонна стіна біля під‘їзду багатоповерхівки, травмувавши чотирьох дітей.
На Донеччині на дітей впала бетонна стіна, померла 8-річна дівчинка, - ОНОВЛЕНО Фото: facebook.com/Юрий Гречишкин

"Сьогодні близько 14:30 у Добропіллі обвалилася бокова стіна намету над під'їздом багатоповерхового будинку. У цей час біля під‘їзду гуляли четверо місцевих дітей. В результаті падіння бетонної конструкції 8-річна дівчинка отримала тяжкі травми та була доставлена до реанімаційного відділення місцевої лікарні. Наразі медпрацівники борються за життя дитини", - повідомив начальник Покровського відділу поліції ГУ НП Донецької області Юрій Гречишкін на своїй сторінці у Facebook.

Оновлення: Сьогодні вранці в Добропіллі померла 8-річна дівчинка, яка постраждала в результаті падіння бетонної конструкції під'їзду в Добропіллі.

Поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 2 ст. 367 Кримінального кодексу (службова недбалість), - повідомляє прес-служба ГУ Нацполіції в Донецькій області.

Троє інших дітей отримали незначні травми, їхньому життю нічого не загрожує.

Поліція встановлює причини трагедії.

Як відомо, на сході України 200 тис. школярів змушені відвідувати школу в умовах проведення бойових дій.

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14 05 2018 10:57
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