На Донеччині на насосній станції загинула оператор
"Встановлено, що 18 червня, о 8:30, в приміщенні будівлі насосної станції очисних споруд комунального підприємства "Бахмут-Вода", яке знаходиться в місті Бахмуті Донецької області, виявлено труп 60-річної оператора", - повідомляє прес-служба Донецької області.
В ході розслідування стало відомо, що жінка спустилася в підвал, щоб перекрити воду, однак знехтувала правилами техніки безпеки і не скористалася страхувальними ременями. В результаті падіння на сходи потерпіла отримала тілесні ушкодження.
Причина смерті жінки буде відома за результатами судово-медичної експертизи.
Відзначимо, що в даний час на місці події тривають невідкладні слідчі дії, з'ясовуються усі обставини трагічного випадку, допитуються працівники підприємства.
Відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 271 (порушення вимог законодавства про охорону праці, що спричинило загибель людей) КК України.
Нагадаємо, Бахмутський міський суд засудив мешканку смт Миронівський Бахмутського району Донецької області до 4,5 року в'язниці за сприяння в діяльності терористичній організації "ДНР".
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