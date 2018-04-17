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На Донеччині на шахті стався вибух: постраждали семеро осіб

Усім працівникам шахти надана первинна медична допомога, вони госпіталізовані
У понеділок, 16 квітня, на шахті "Покровська", яка розташовується в смт. Удачне Покровського району Донецької області, стався вибух метано-повітряної суміші у другій південній лаві блоку.
На Донеччині на шахті стався вибух: постраждали семеро осіб Фото:112.ua

На місці події для проведення рятувальних робіт залучено 5 відділень 10 воєнізованого гірничо-рятувального загону (ВГРЗ), 1 відділення 8 ВГРЗ та 1 відділення 2 ВГРЗ. Всього в шахті перебувало 406 осіб, а на аварійній ділянці - 37 гірників. Виробництво на шахті тимчасово зупинено тільки на аварійній ділянці, повідомляє прес-служба Головного управління ДСНС України в Донецькій області.

О 00:40 17 квітня усіх гірників було піднято на поверхню. З них 7 постраждалих з опіками і травмами різного ступеня.

Усім працівникам шахти надана первинна медична допомога, вони госпіталізовані в опіковий центр м. Краматорська Донецької області, одного потерпілого госпіталізували в Мирноградську центральну міську лікарню.

Нагадаємо, що на Дніпропетровщині на шахті імені Героїв космосу в селі Вербки Павлоградського району був смертельно травмований гірник.

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17 04 2018 11:16
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