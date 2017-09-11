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На Донеччині наркоман їздив містом в авто з фугасами

33-річний водій пояснив правоохоронцям, що до вказаних небезпечних предметів нібито не має ніякого відношення
У місті Костянтинівка Донецької області зупинено автівку з водієм під дією наркотиків та боєприпасами в салоні Осколково-фугасні снаряди лежали просто на задньому сидінні, а 33-річний керманич й взагалі не мав права сідати за кермо.
На Донеччині наркоман їздив містом в авто з фугасами

Про це передає прес-служба Головного управління Національної поліції в Донецькій області.

Працівники поліції у складі групи швидкого реагування для перевірки зупинили автомобіль "ВАЗ-2106". Під час огляду транспортного засобу поліцейські знайшли у салоні легковика два предмета, схожих на осколково – фугасні запальні снаряди.

Такий багаж є вибухонебезпечним, а це означає, що при механічному впливі у разі необережного поводження міг статися неконтрольований вибух.

33-річний водій пояснив правоохоронцям, що до вказаних небезпечних предметів нібито не має ніякого відношення і не зміг чітко розповісти, яким чином боєприпаси потрапили до салону авто.

Костянтинівським відділенням поліції розпочато кримінальне провадження за попередньою кваліфікацією ч.1 ст.263 КК України (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами), санкція якої передбачає позбавлення волі на строк до 7 років.

Що ж до керування транспортним засобом у стані сп’яніння, відносно нього складено адміністративний протокол за ст.130 кодексу України про адміністративні правопорушення.

Нагадаємо, раніше Бориспільський міськрайонний суд Київської області засудив до 10 років позбавлення волі колишнього бійця полку "Азов" за підрив гранати в магазині.

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09 11 2017 22:19
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