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В Авдіївці рятуючи життя пораненого бійця загинув військовий медик 95-ї бригади

Загиблий медик після закінчення медичного коледжу проходив службу в 95-й десантно-штурмовій бригаді
12 травня в зоні проведення операції об’єднаних сил загинув молодший сержант Олег Бокач. Чоловік був медиком в підрозділі 95 окремої десантно-штурмової бригади.
В Авдіївці рятуючи життя пораненого бійця загинув військовий медик 95-ї бригади Фото: facebook.com/Memorybook

Олег Бокач, отримав осколкове поранення голови, несумісне з життям. Його евакуювали в лікарню, але медики лише констатували клінічну смерть, - повідомив Едуард Бородай, заступник військового комісара Полтавської області, інформує полтавське видання "KOLO.NEWS".

Військовослужбовець родом із села Миколаївка Кобеляцького району. Народився 1994 року. Після завершення навчання в медичному коледжі підписав контракт і пішов служити у Збройні сили України.

Відомо, що хлопець отримав поранення під час обстрілу позицій 95-ї бригади. Він намагався витягти пораненого побратима з-під обстрілу.

Коли відбудеться прощання з полеглим воїном поки невідомо.

Висловлюємо щирі співчуття сім’ї Героя.

Як повідомляв iPress.ua, 12 травня на всій лінії зіткнення тривали інтенсивні бойові дії - один український військовий загинув, ще 4 поранено.

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14 05 2018 10:05
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