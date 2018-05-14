В Авдіївці рятуючи життя пораненого бійця загинув військовий медик 95-ї бригади
Олег Бокач, отримав осколкове поранення голови, несумісне з життям. Його евакуювали в лікарню, але медики лише констатували клінічну смерть, - повідомив Едуард Бородай, заступник військового комісара Полтавської області, інформує полтавське видання "KOLO.NEWS".
Військовослужбовець родом із села Миколаївка Кобеляцького району. Народився 1994 року. Після завершення навчання в медичному коледжі підписав контракт і пішов служити у Збройні сили України.
Відомо, що хлопець отримав поранення під час обстрілу позицій 95-ї бригади. Він намагався витягти пораненого побратима з-під обстрілу.
Коли відбудеться прощання з полеглим воїном поки невідомо.
Висловлюємо щирі співчуття сім’ї Героя.
Як повідомляв iPress.ua, 12 травня на всій лінії зіткнення тривали інтенсивні бойові дії - один український військовий загинув, ще 4 поранено.
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