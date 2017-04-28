На Донеччині під час спроби розпиляти снаряд загинув чоловік

У Мар'їнському районі Донецької області двоє чоловіків намагалися розпиляти снаряд, у результаті один чоловік загинув, інший отримав поранення.

У поліцію звернулася мешканка селища Березове з повідомленням про те, що в результаті вибуху її чоловік отримав поранення середньої третьої гомілки і правого передпліччя, а його товариш загинув на місці.

Слідчо-оперативна група і експерти встановили, що 32-річний потерпілий, який проживає в Березовому знайшов 30-міліметровий снаряд і приніс додому, а коли вони з товаришем почали розпилювати його, той вибухнув, повідомляє у Facebook прес-служба обласного управління Нацполіції.

"Близько другої години ночі господиня будинку почула вибух, після чого вибігла у двір і побачила страшну картину. Швидка допомога забрала її чоловіка в лікарню. Курахове. Йому надали допомогу, і зараз його життю нічого не загрожує", - йдеться в повідомленні.

Попередня правова кваліфікація зазначеного факту - ст.115, ч.2, п.5 КК України (Умисне вбивство, вчинене способом, небезпечним для життя багатьох осіб). Напередодні чоловіки розпивали спиртні напої.

Нагадаємо, що в Краматорську Донецької області семирічний хлопчик знайшов на території школи коробку з 14 гранатами.