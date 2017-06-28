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На Донеччині підірвали авто зі співробітниками СБУ: є жертви

Справу веде військова прокуратура
У вівторок, 27 червня, в Костянтинівському районі Донецької області був підірваний автомобіль зі співробітниками СБУ.
На Донеччині підірвали авто зі співробітниками СБУ: є жертви Фото: alittihad.ae

Внаслідок вибуху один співробітник загинув, ще четверо поранені, повідомляє "Українська правда". Серед них працівники Департаменту контррозвідки.

Джерело УП також повідомило, що, судячи з характеру пошкоджень, було закладено вибуховий пристрій, все днище автомобіля рознесено.

В СБУ "Українській правді" підтвердили інформацію про подію і повідомили, що справу веде військова прокуратура.

Нагадаємо, вранці 27 червня на перехресті Солом'янської та Механізаторів у Києві вибухнув легковий автомобіль Mercedes. За кермом перебував начальник резерву ГУ розвідки Міністерства оборони України полковник Максим Шаповал. Він загинув на місці.

Згодом повідомили, що загиблий в Києві в результаті теракту співробітник ГУ розвідки Міністерства оборони України полковник Максим Шаповал був командиром підрозділу глибинної розвідки і забезпечував докази причетності Росії до збройної агресії проти України.

 

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28 06 2017 14:36
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