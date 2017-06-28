На Донеччині підірвали авто зі співробітниками СБУ: є жертви

У вівторок, 27 червня, в Костянтинівському районі Донецької області був підірваний автомобіль зі співробітниками СБУ.

Внаслідок вибуху один співробітник загинув, ще четверо поранені, повідомляє "Українська правда". Серед них працівники Департаменту контррозвідки.

Джерело УП також повідомило, що, судячи з характеру пошкоджень, було закладено вибуховий пристрій, все днище автомобіля рознесено.

В СБУ "Українській правді" підтвердили інформацію про подію і повідомили, що справу веде військова прокуратура.

Нагадаємо, вранці 27 червня на перехресті Солом'янської та Механізаторів у Києві вибухнув легковий автомобіль Mercedes. За кермом перебував начальник резерву ГУ розвідки Міністерства оборони України полковник Максим Шаповал. Він загинув на місці.