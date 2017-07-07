Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

На Донеччині підірвалися двоє мирних мешканців

Інцидент стався на дорозі між Зайцевим та Майорським
У Донецькій області внаслідок вибуху невстановленого предмета постраждали двоє мирних жителів
На Донеччині підірвалися двоє мирних мешканців Фото:ssu.gov.ua

Про це повідомляє прес-служба Головного управління Національної поліції у Донецькій області.

Інцидент стався на дорозі між Зайцевим та Майорським.

На даний час особи потерпілих встановлено. Це 36-річна жінка та 38-річний чоловік, обидва — жителі селища Жованка.

У поліції зазначили, що постраждалу жінку доставили до лікарні Бахмуту. Обставини та стан потерпілих уточнюються.

Нагадаємо, що з початку конфлікту на Донбасі в середині квітня 2014 року і до 15 травня 2017 року щонайменше 10 090 осіб, включаючи 2 777 цивільних осіб, були вбиті і 23 966 отримали поранення.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

07 07 2017 22:19
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
В Україні роздрібна ціна на електроенергію найнижча в Європі, а оптова - одна з найвищих, - Ковальчук

В Україні роздрібна ціна на електроенергію найнижча в Європі, а оптова - одна з найвищих, - Ковальчук

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.