На Донеччині підірвалися двоє мирних мешканців

Інцидент стався на дорозі між Зайцевим та Майорським

У Донецькій області внаслідок вибуху невстановленого предмета постраждали двоє мирних жителів

Про це повідомляє прес-служба Головного управління Національної поліції у Донецькій області.

Інцидент стався на дорозі між Зайцевим та Майорським.

На даний час особи потерпілих встановлено. Це 36-річна жінка та 38-річний чоловік, обидва — жителі селища Жованка.

У поліції зазначили, що постраждалу жінку доставили до лікарні Бахмуту. Обставини та стан потерпілих уточнюються.

Нагадаємо, що з початку конфлікту на Донбасі в середині квітня 2014 року і до 15 травня 2017 року щонайменше 10 090 осіб, включаючи 2 777 цивільних осіб, були вбиті і 23 966 отримали поранення.