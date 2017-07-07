CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУ Донецькій області внаслідок вибуху невстановленого предмета постраждали двоє мирних жителівПідписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
На Донеччині підірвалися двоє мирних мешканців
Інцидент стався на дорозі між Зайцевим та Майорським
Фото:ssu.gov.ua
Про це повідомляє прес-служба Головного управління Національної поліції у Донецькій області.
Інцидент стався на дорозі між Зайцевим та Майорським.
На даний час особи потерпілих встановлено. Це 36-річна жінка та 38-річний чоловік, обидва — жителі селища Жованка.
У поліції зазначили, що постраждалу жінку доставили до лікарні Бахмуту. Обставини та стан потерпілих уточнюються.
Нагадаємо, що з початку конфлікту на Донбасі в середині квітня 2014 року і до 15 травня 2017 року щонайменше 10 090 осіб, включаючи 2 777 цивільних осіб, були вбиті і 23 966 отримали поранення.
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07 07 2017 22:19 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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