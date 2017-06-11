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На Донеччині підприємець привласнив понад 1,2 млн грн, виділених на школи та дитсадки

Підприємцю загрожує до 12 років ув’язнення
На Донеччині судитимуть підприємця, який привласнив понад 1,2 млн грн, виділених на ремонт шкіл та дитячого садка.
На Донеччині підприємець привласнив понад 1,2 млн грн, виділених на школи та дитсадки Фото: gp.gov.ua

"Під час досудового розслідування, яке проводилось під процесуальним керівництвом прокуратури Донецької області, встановлено, що директор товариства з обмеженою відповідальністю протягом 2015 року уклав чотири договори з відділом освіти Мар’їнської райдержадміністрації та Богоявленською сільською радою про ремонт трьох загальноосвітніх шкіл та дитячого садочка", -  повідомляє прес-служба прокуратури в Донецькій області.

Загальна вартість робіт згідно із договорами склала майже 3,4 млн грн. За ці кошти підприємець мав виконати капітальний ремонт котельного обладнання у закладах.

Проте, як виявили слідчі, у проектно-кошторисній документації чоловік значно завищив вартість обладнання, а частину робіт взагалі фактично не виконав, привласнивши таким чином понад 1,2 млн грн бюджетних коштів.

Дії обвинуваченого кваліфіковано за чч. 2,5 ст.191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем), ч.1 ст.209 (легалізація або відмивання доходів, одержаних злочинним шляхом) та ч.1 ст.366 (службове підроблення) КК України.

Наразі обвинувальний акт прокуратурою затверджено та направлено до суду. Директору товариства загрожує до 12 років ув’язнення.

Нагадаємо, постійний представник Міжнародного валютного фонду в Україні Йоста Люнгман оцінює втрати України від корупції в 2% ВВП.

 
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06 11 2017 11:22
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