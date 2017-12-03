На Донеччині поліція перейшла на посилений режим несення служби
"Щоб посилити контрдиверсійну роботу у знеструмлених населених пунктах, не допустити проникнення диверсійно-розвідувальних груп бойовиків, а також попередити правопорушення із використанням зброї та вибухівки, правоохоронці здійснюватимуть посилені перевірки на блокпостах та автошляхах області, посилять роботу з виявлення нелегальної зброї", - повідомляє прес-служба обласного управління Нацполіції Донеччини.
За інформацією НП, минулого тижня на блокпостах Донеччини вдалося припинити більше 100 фактів правопорушень, 9 з яких були пов’язані зі спробами вивезти або провезти до регіону гранти, запали, набої, порох, незареєстровану зброю.
У поліції нагадали, що 11 березня бойовики знову обстріляли Авдіївку, внаслідок чого було пошкоджено 6 приватних будинків та 2 багатоповерхівки, перебито лінію електропостачання, місто знову залишилось без світла.
"Також ввечері 11 березня під обстріл потрапило с. Миколаївка Волноваського району, яке теж залишилося без світла, зранку 12 березня - Мар’їнка", - додали в НП.
На місцях обстрілів працюють слідчо-оперативні групи поліції, документуючи усі руйнування.
Нагадаємо, що сьогодні поліція Луганської області також перейшла на посилений режим несення служби через ускладненням ситуації на підконтрольній українській владі території Луганської області.
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