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На Донеччині поліція перейшла на посилений режим несення служби

Раніше поліція Луганської області також перейшла на посилений режим
Поліція Донецької області перейшла на посилений варіант несення служби через загострення ситуації на лінії розмежування.
На Донеччині поліція перейшла на посилений режим несення служби Фото: dn.npu.gov.ua

"Щоб посилити контрдиверсійну роботу у знеструмлених населених пунктах, не допустити проникнення диверсійно-розвідувальних груп бойовиків, а також попередити правопорушення із використанням зброї та вибухівки, правоохоронці здійснюватимуть посилені перевірки на блокпостах та автошляхах області, посилять роботу з виявлення нелегальної зброї", -  повідомляє прес-служба обласного управління Нацполіції Донеччини. 

За інформацією НП, минулого тижня на блокпостах Донеччини вдалося припинити більше 100 фактів правопорушень, 9 з яких були пов’язані зі спробами вивезти або провезти до регіону гранти, запали, набої, порох, незареєстровану зброю.

У поліції нагадали, що 11 березня бойовики знову обстріляли Авдіївку, внаслідок чого було пошкоджено 6 приватних будинків та 2 багатоповерхівки, перебито лінію електропостачання, місто знову залишилось без світла.

"Також ввечері 11 березня під обстріл потрапило с. Миколаївка Волноваського району, яке теж залишилося без світла, зранку 12 березня  - Мар’їнка", - додали в НП.

На місцях обстрілів працюють слідчо-оперативні групи поліції, документуючи усі руйнування.

Нагадаємо, що сьогодні поліція Луганської області також перейшла на посилений режим несення служби через ускладненням ситуації на підконтрольній українській владі території Луганської області.

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12 03 2017 17:39
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