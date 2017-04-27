На Донеччині поліція перейшла на посилений режим роботи
"Напередодні трагічних для Маріуполя травневих свят деякі громадські "діячі" раптом різко занепокоїлися "утиском російської мови", "історичною пам'яттю" і "нацизмом, темами, які викликають дискусію в суспільстві, - повідомив начальник ГУ Нацполіціі України в Донецькій області В'ячеслав Аброськін.
Він додав, що "щось подібне було вже три роки тому".
"Я не дозволю місцевим "діячам" і заїжджим гастролерам дестабілізувати ситуацію в регіоні політичними ігрищами. Вже раз загралися три роки тому. І якщо тоді поліція не була готова до провокацій ворога, то сьогодні поліція області переведена на посилений варіант несення служби з метою недопущення провокацій і порушень громадського порядку в регіоні", - підкреслив Аброськін.
Нагадаємо, СБУ попереджали, що Росія найближчими тижнями планує провокації на території трьох областей України.
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