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На Донеччині поліція перейшла на посилений режим роботи

Вячеслав Аброськін заявив, що не дозволить місцевим "діячам" і заїжджим гастролерам дестабілізувати ситуацію в регіоні політичними ігрищами
У Маріуполі поліція проводить профілактичне відпрацювання території в зв'язку з загрозою деяких сил дестабілізувати ситуацію в місті.
На Донеччині поліція перейшла на посилений режим роботи Фото:facebook.com/Vyacheslav.Abroskin

"Напередодні трагічних для Маріуполя травневих свят деякі громадські "діячі" раптом різко занепокоїлися "утиском російської мови", "історичною пам'яттю" і "нацизмом, темами, які викликають дискусію в суспільстві, - повідомив начальник ГУ Нацполіціі України в Донецькій області В'ячеслав Аброськін.

Він додав, що "щось подібне було вже три роки тому".

"Я не дозволю місцевим "діячам" і заїжджим гастролерам дестабілізувати ситуацію в регіоні політичними ігрищами. Вже раз загралися три роки тому. І якщо тоді поліція не була готова до провокацій ворога, то сьогодні поліція області переведена на посилений варіант несення служби з метою недопущення провокацій і порушень громадського порядку в регіоні", - підкреслив Аброськін.

Нагадаємо, СБУ попереджали, що Росія найближчими тижнями планує провокації на території трьох областей України.

 
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27 04 2017 16:48
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