На Донеччині поліція перейшла на посилений режим роботи

Вячеслав Аброськін заявив, що не дозволить місцевим "діячам" і заїжджим гастролерам дестабілізувати ситуацію в регіоні політичними ігрищами

У Маріуполі поліція проводить профілактичне відпрацювання території в зв'язку з загрозою деяких сил дестабілізувати ситуацію в місті.

"Напередодні трагічних для Маріуполя травневих свят деякі громадські "діячі" раптом різко занепокоїлися "утиском російської мови", "історичною пам'яттю" і "нацизмом, темами, які викликають дискусію в суспільстві, - повідомив начальник ГУ Нацполіціі України в Донецькій області В'ячеслав Аброськін.

Він додав, що "щось подібне було вже три роки тому".

"Я не дозволю місцевим "діячам" і заїжджим гастролерам дестабілізувати ситуацію в регіоні політичними ігрищами. Вже раз загралися три роки тому. І якщо тоді поліція не була готова до провокацій ворога, то сьогодні поліція області переведена на посилений варіант несення служби з метою недопущення провокацій і порушень громадського порядку в регіоні", - підкреслив Аброськін.

Нагадаємо, СБУ попереджали, що Росія найближчими тижнями планує провокації на території трьох областей України.