На Донеччині поліція затримала бойовика "Оплоту"

Співробітники Національної поліції затримали в Донецькій області бойовика незаконного збройного формування "Оплот".

"Співробітники Селидівського відділення поліції виявили 24-річного чоловіка, який тривалий час перебував у рядах збройних сил фейкової республіки "ДНР". Розчарувавшись в ідеях і діях керівництва, молода людина покинула ряди терористів і намагався уникнути відповідальності, ховаючись у своєї бабусі. Тепер йому загрожує до восьми років позбавлення волі", - повідомляє сайт поліції.

Молодий чоловік розповів, що жив у Донецьку з матір'ю, ніде не працював, тому мав потребу в грошах. У травні 2014 року він проходив площею і побачив намет з листівками, в яких було написано, що в підрозділ "Оплот" проводиться набір. Також була обіцяна непогана зарплата - 15 тис. російських рублів. Вже наступного дня він відніс свої документи в "комісаріат ДНР".

Його взяли на службу в мотострілкову роту на посаду "стрілка" і дали позивний "Чіко". Після закінчення "навчального курсу" новоспеченому бойовику видали автомат Калашникова, і він почав нести службу на КПП бази, де здійснювалася підготовка терористів.

Молодик чоловік зізнався, що за весь час перебування на "службі" грошей йому так жодного разу і не заплатили.

"Зараз я розумію, що зробив велику помилку. Мені потрібні були гроші, заради яких довелося поступитися деякими життєвими принципами. Я каюсь у своєму вчинку", - сказав затриманий.

Нагадаємо, що в Маріуполі затримали бойовика батальйону "Оплот", який вирішив покинути терористичне угрупування через конфлікт.