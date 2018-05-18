На Донеччині помер командир інтернаціональної бригади бойовиків із позивним "Мамай"

На Донеччині вбили командира "15-ї інтернаціональної бригади" ("П'ятнашка") бойовиків так званої "ДНР" Олег Мамієв з позивним "Мамай".

"Щойно на промці загинув командир легендарної "П'ятнашки" Олег Мамієв, позивний Мамай. АГС над головою. "П'ятнашка" - з нашого полку спецназу, де лише чотири батальйони. (На посаді комбата він змінив Абхаза; так, того самого)", - написав російський письменник, заступник вбитого ватажка бойовиків Захар Прилєпін на своїй сторінці у Facebook.

"Мамай" воював на Донбасі на боці бойовиків з 2014 року, спочатку в так званому "підрозділі "Восток", потім приєднався до "П'ятнашки". Родом він з Північної Осетії.

Бойовики ставили "Мамая" в один ряд з іншими вбитими командирами - "Моторолою" і "Гіві".

Нагадаємо, що бойовики обстріляли житловий район населеного пункту Троїцьке, внаслідок якого, за попередніми даними, загинуло троє мирних жителів.