CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУ Донецькій області 929 правоохоронців притягнуто до відповідальності за порушення присяги і корупцію.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
На Донеччині понад 900 правоохоронців покарають за корупцію та порушення присяги
920 поліцейських будуть звільнені за корупцію
Фото: з вільних джерел
З початку 2017 року було відкрито понад 20 кримінальних проваджень щодо співробітників поліції, 929 поліцейських притягнуто до відповідальності за порушення присяги і корупцію.
"У нас створено спеціальну комісію, яка розглядає усі факти порушень. За порушення присяги - звільняємо. Ніхто нічого не буде покривати", - заявив начальник обласного главку Нацполіціі Микола Семенишин під час прес-конференції 5 жовтня, повідомляє місцеве видання 0629.com.ua.
Нагадаємо, співробітники Служби безпеки затримали на контрольно-пропускному пункті "Чонгар" жителя Херсонської області, у якого була при собі медаль "За повернення Криму" і нагородне посвідчення міністерства оборони Росії.
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07 10 2017 11:25 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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