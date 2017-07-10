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На Донеччині понад 900 правоохоронців покарають за корупцію та порушення присяги

920 поліцейських будуть звільнені за корупцію
У Донецькій області 929 правоохоронців притягнуто до відповідальності за порушення присяги і корупцію.
На Донеччині понад 900 правоохоронців покарають за корупцію та порушення присяги Фото: з вільних джерел

З початку 2017 року було відкрито понад 20 кримінальних проваджень щодо співробітників поліції, 929 поліцейських притягнуто до відповідальності за порушення присяги і корупцію.

"У нас створено спеціальну комісію, яка розглядає усі факти порушень. За порушення присяги - звільняємо. Ніхто нічого не буде покривати", - заявив начальник обласного главку Нацполіціі Микола Семенишин під час прес-конференції 5 жовтня, повідомляє місцеве видання 0629.com.ua.

Нагадаємо, співробітники Служби безпеки затримали на контрольно-пропускному пункті "Чонгар" жителя Херсонської області, у якого була при собі медаль "За повернення Криму" і нагородне посвідчення міністерства оборони Росії.


 

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07 10 2017 11:25
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