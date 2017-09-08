На Донеччині правоохоронці затримали на КПВВ автівку з гранатами, запалами та патронами
"На блокпосту поліцейські зупинили для перевірки позашляховик Opel. За кермом автомобіля знаходився 23-річний мешканець Сумської області. Водій запевняв правоохоронців, що немає нічого забороненого і піддавати автомобіль ретельному огляду немає сенсу", - повідомляє Покровський відділ поліції Донецької області.
За даними правоохоронців, у салоні був рюкзак із димовою шашкою, сигнальною ракетою, 8 гранатами різного типу, 18 запалами до гранат та 41 патроном до автомату Калашникова.
"Хазяїн небезпечного багажу пояснив, що підвозив незнайомих чоловіків і, "напевно, вони його і забули". Правдивість його свідчень буде перевірятися під час досудового розслідування", - повідомили у прес-службі.
За даним фактом відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 "Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами" Кримінального кодексу України. Підозрюваному загрожує позбавлення волі на строк до 7 років.
Нагадаємо, житель села біля Полтави загинув від вибуху артилерійського снаряда.
Поліцейські вилучили у жителя міста Біла Церква два гранатомети, пістолет, патрони і магазини для автомата Калашникова, які він привіз із зони проведення антитерористичної операції на Донбасі.
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