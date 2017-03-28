НОВИНИСлідчі прокуратури та Управління внутрішньої безпеки в рамках розслідування справи зі збуту наркотиків у Донецькій області заарештували продавця канабісу.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
На Донеччині прокуратура викрила полісмена-наркодилера
За п'ять грамів так званого канабісу чоловік отримував близько 220 гривень
Фото: don.gp.gov.ua
Ним виявився інспектор штабу Центрального управління Нацполіції в Донецькій області, повідомляє прес-служба прокуратури Донецької області.
Під час затримання у машині поліцейського виявили мічені купюри, якими слідчі розрахувались за покупку канабісу.
За словами працівників прокуратури, правоохоронець купував наркотики у мешканця Запорізької області для торгівлі на Донеччині. За 5 грамів канабісу чоловік отримував близько 220 гривень.
Фото: don.gp.gov.ua
Наразі наркодилера затримано. Вирішується питання про обрання міри запобіжного заходу.
Нагадаємо, що поліція на Рівненщині виявила устаткування для виготовлення наркотиків.
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