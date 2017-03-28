На Донеччині прокуратура викрила полісмена-наркодилера

За п'ять грамів так званого канабісу чоловік отримував близько 220 гривень

Слідчі прокуратури та Управління внутрішньої безпеки в рамках розслідування справи зі збуту наркотиків у Донецькій області заарештували продавця канабісу.

Ним виявився інспектор штабу Центрального управління Нацполіції в Донецькій області, повідомляє прес-служба прокуратури Донецької області.

Під час затримання у машині поліцейського виявили мічені купюри, якими слідчі розрахувались за покупку канабісу.

За словами працівників прокуратури, правоохоронець купував наркотики у мешканця Запорізької області для торгівлі на Донеччині. За 5 грамів канабісу чоловік отримував близько 220 гривень.



Фото: don.gp.gov.ua

Наразі наркодилера затримано. Вирішується питання про обрання міри запобіжного заходу.

Нагадаємо, що поліція на Рівненщині виявила устаткування для виготовлення наркотиків.