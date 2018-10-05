На Донеччині прокурор вимагав $15 тис за зміну запобіжного заходу підозрюваному

Його затримали під час отримання частини хабара

У Донецькій області прокурор вимагав 15 тис. доларів хабара за зміну запобіжного заходу підозрюваному.

Правоохоронці викрили прокурора відділу нагляду за дотриманням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, під час вимагання й одержання хабара, передає ГПУ.

З грудня 2017 року прокурор вимагав у підозрюваного 15 тис. доларів за зміну запобіжного заходу з утримання під вартою на інший. Його затримали 8 травня 2018 року під час отримання частини хабара в розмірі 120 тис. гривень.

"На цей момент прокурора прокуратури Донецької області затримано згідно зі ст. 208 КПК України, за вчинення злочину, передбаченого ч.3 ст. 368 КК України. Наразі тривають першочергові слідчі і процесуальні дії", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що в Мелітополі (Запорізька обл.) під час отримання хабара в приміщенні міжрайонної прокуратури затримано заступника міжрайонного прокурора і процесуального прокурора.