На Донеччині пронісся смерч, - ВІДЕО Потужний атмосферний вихор з'явився в грозовій хмарі та піднімав у повітря дерева і предмети

У селі Зоря Донецької області пронісся потужний смерч.

Фото: скріншот

Про це свідчить відео, опубліковане очевидцями природного явища в YouTube. Зазначається, що подія сталася 23 червня неподалік від селища. На відео, зокрема, зафіксовано, як потужний атмосферний вихор з'явився в грозовій хмарі та піднімав у повітря дерева і предмети. Нагадаємо, що минулоріч поблизу Тернополя пронісся смерч.

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