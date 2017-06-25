CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУ селі Зоря Донецької області пронісся потужний смерч.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
На Донеччині пронісся смерч, - ВІДЕО
Потужний атмосферний вихор з'явився в грозовій хмарі та піднімав у повітря дерева і предмети
Фото: скріншот
Про це свідчить відео, опубліковане очевидцями природного явища в YouTube.
Зазначається, що подія сталася 23 червня неподалік від селища.
На відео, зокрема, зафіксовано, як потужний атмосферний вихор з'явився в грозовій хмарі та піднімав у повітря дерева і предмети.
Нагадаємо, що минулоріч поблизу Тернополя пронісся смерч.
Читайте новини також російською мовою.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
25 06 2017 13:16 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
- ФОТО Від дитинства до останніх років: унікальні фото з життя Любомира Гузара
- ФОТО Посол Японії висадив сакури у Львові, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- ФОТО В Одесі на Алеї Слави сталася бійка: затримано 16 осіб, - ФОТО ОНОВЛЕНО
- Бурштинова весна та втрачене поколінняЖурналісти iPress.ua поїхали на Рівненщину, в найбільший центр видобутку бурштину, щоб показати, що таке весна на Поліссі
- Starbucks обіцяє працевлаштувати 10 тис. біженців через указ Трампа