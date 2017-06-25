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На Донеччині пронісся смерч, - ВІДЕО

Потужний атмосферний вихор з'явився в грозовій хмарі та піднімав у повітря дерева і предмети
У селі Зоря Донецької області пронісся потужний смерч.
На Донеччині пронісся смерч, - ВІДЕО Фото: скріншот

Про це свідчить відео, опубліковане очевидцями природного явища в YouTube.

Зазначається, що подія сталася 23 червня неподалік від селища.

На відео, зокрема, зафіксовано, як потужний атмосферний вихор з'явився в грозовій хмарі та піднімав у повітря дерева і предмети.

Нагадаємо, що минулоріч поблизу Тернополя пронісся смерч.

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25 06 2017 13:16
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