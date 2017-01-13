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На Донеччині розпочато роботу лише по половині визначених державою об'єктів - буде комісія

Геращенко зазначає, що трапляються випадки, коли тендери відкладають, "намагаючись шукати лазейки", – і це потребує уваги громади і ЗМІ
У 2016 році було виділено кошти на відновлення майже 750 інфраструктурних і соціальних об'єктів на Донбасі, однак роботи почали лише щодо половини визначених об'єктів.
На Донеччині розпочато роботу лише по половині визначених державою об Фото: tv24

Перший заступник голови Верховної Ради, представник України у гуманітарній підгрупі тристоронньої контактної групи щодо Донбасу Ірина Геращенко у Facebook зазначає, що у 2016 році Верховна Рада спрямувала майже 4 мільярди гривень на відновлення інфраструктурних і соціальних об'єктів у Донецькій і Луганській областях. На Донеччині визначили 596 об'єктів – і виділили майже 3 млрд грн, на Луганщині 150 об’єктів – і виділили 1 млрд грн..

"Правда, на сьогодні розпочато роботу лише по половині визначених об'єктів: десь тільки стартували тендери, а на деяких вже повним ходом йде будівництво. В основному ще проходять тендерні процедури", – пише Геращенко.

"Маю відзначити достатньо низький рівень освоєння виділених державою коштів – на Донеччині менше 10%, на Луганщині трохи більше. Чому так відбулося і чи були випадки, коли тендерні процедури виписувалися так, щоб зірвати тендер з якихось причин? Це питання потребує додаткового вивчення", – додає вона.

Геращенко наголошує, що всі тендерні процедури проходять через систему ProZorro, а до будівельних робіт залучають переселенців: "На сьогодні близько 10% робітників, що працюють на відновленні інфраструктурних об'єктів, – це переміщені особи".

Перший віце-спікер зазначає, що разом із міністром із питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб Вадимом Чернишом і депутатом від БПП Марією Іоновою вона відвідала 5 об'єктів, "де роботи близяться до завершення і де можна оцінити і проведені тендери, і якість будівництва": опорні школи в Дружківці і Часовому Яру, гуртожитки для силовиків і переселених вузів у Бахмуті, шляхопровід у Костянтинівці.

"Роботи йдуть по-різному, десь видно, що ремонт робиться капітальний, десь неозброєним оком помітна різниця між ціною квадратного метру і якості", – зазначає Геращенко.

"Більш детально моніторити кожну копійку витрачених державою грошей вже за кілька днів буде спеціальна урядова комісія, яка отримає і наші попередні висновки, результати та бачення. Вже є відповідне рішення уряду про створення такої комісії", – повідомляє вона.

Геращенко зазначає, що трапляються випадки, коли тендери відкладають, "намагаючись шукати лазейки", – і це потребує уваги громади і ЗМІ.

Раніше IPress.ua повідомляв, що для української влади гостро стоїть питання чесного призначення та відновлення соціальних та пенсійних виплат людям на окупованій частині Донбасу.

Нагадаємо, Україна за два роки конфлікту в зоні АТО виплатила понад 57 млрд грн вимушеним переселенцям з Донбасу.

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13 01 2017 09:43
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