На Донеччині шахтарі влаштували страйк через заборгованість по зарплаті
Загальний борг шахти перед працівниками становить 3 млн 142 тис грн., - повідомляє прокуратура Донецької обл. у Facebook.
У зв'язку з цим прокуратура розпочала кримінальне провадження за ч. 1 ст. 175 КК України, за фактом невиплати заробітної плати гірникам.
Працівники першої зміни відмовилися підніматися на поверхню і залишилися під землею.
Крім того, прокуратура здійснює процесуальне провадження за фактом невиплати заробітної плати працівникам Державного підприємства"Мирноградвугілля", де сума заборгованості насьогодні становить 59, 5 млн грн.
Санкція ч. 1 ст. 175 КК України передбачає покарання у вигляді штрафу від 500 до 1000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправних робіт на строк до 2-х років, або позбавлення волі на строк до 2 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років.
Зазначимо, що шахта "1/3 Новогродівська" знаходиться на підконтрольній території Україні недалеко від лінії зіткнення.
Нагадаємо, що у Луганській області на шахті ім. Капустіна ПАТ "Лисичанськвугілля" шахтарі страйкують через невиплату заробітної плати з 2015 року.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО Трагедія в Харкові: з'явилося відео моменту ДТП
- ФОТО У Великобританії зафіксували червоний місяць та сонце через потужний ураган, - ФОТОрепортаж
- ФОТО Кривава стрілянина у Лас-Вегасі, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- Бурштинова весна та втрачене поколінняЖурналісти iPress.ua поїхали на Рівненщину, в найбільший центр видобутку бурштину, щоб показати, що таке весна на Поліссі
- Starbucks обіцяє працевлаштувати 10 тис. біженців через указ Трампа