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На Донеччині шахтарі влаштували страйк через заборгованість по зарплаті

Прокуратура відкрила кримінальну справу за фактом невиплати коштів
У Донецькій обл. на шахті "1/3 Новогродівська" державного підприємства "Селидіввугілля" 34 гірники першої зміни відмовилися підніматися на поверхню через невиплату їм зарплати.
На Донеччині шахтарі влаштували страйк через заборгованість по зарплаті Фото: krnews.ua

Загальний борг шахти перед працівниками становить 3 млн 142 тис грн., - повідомляє прокуратура Донецької обл. у Facebook.

У зв'язку з цим прокуратура розпочала кримінальне провадження за ч. 1 ст. 175 КК України, за фактом невиплати заробітної плати гірникам.

Працівники першої зміни відмовилися підніматися на поверхню і залишилися під землею.

Крім того, прокуратура здійснює процесуальне провадження за фактом невиплати заробітної плати працівникам Державного підприємства"Мирноградвугілля", де сума заборгованості насьогодні становить 59, 5 млн грн.

Санкція ч. 1 ст. 175 КК України передбачає покарання у вигляді штрафу від 500 до 1000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправних робіт на строк до 2-х років, або позбавлення волі на строк до 2 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років.

Зазначимо, що шахта "1/3 Новогродівська" знаходиться на підконтрольній території Україні недалеко від лінії зіткнення.

Нагадаємо, що у Луганській області на шахті ім. Капустіна ПАТ "Лисичанськвугілля" шахтарі страйкують через невиплату заробітної плати з 2015 року.

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20 10 2017 13:18
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