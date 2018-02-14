На Донеччині шахтарі заблокували дві дороги й вимагають виплати боргів по зарплаті

У Донецькій області шахтарі ДП "Селидіввугілля" заблокували дві дороги і вимагають виплати боргів по зарплаті.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив голова незалежної профспілки гірників України Михайло Волинець. На цей момент шахтарями та членами їхніх родин перекрито дві дороги в обох напрямках із міста Селидове.

"Перша - веде на Курахове, Мар'їнку та Красногорівку та має важливе стратегічне значення, особливо для українських військових. Друга - веде у бік Новогородівки", - повідомив Волинець.

Також було заблоковано автобуси, що везли шахтарів на другу зміну. Третя зміна гірників шахт "Котляревського" та 1/3 "Новогродівська" не буде спускатися до копальні.

На вулиці Мічуріна міста Новогродівка, на місці блокування автобусів, шахтарі встановлюють намети й "буржуйки".

На шахті "Котляревського" у 3-ю зміну відбудуться збори, де люди мають прийняти протокольне рішення - не спускатися в шахту й вимагати виплати заборгованої зарплати.

Акція протесту спочатку стихійно розпочалася під адмінбудівлею Донецької області.

"Не отримавши конкретної відповіді на це болюче запитання (про виплату зарплати - ред.), о 14.00 перекрили автошлях, що веде на Курахове, Мар'янку та Красногорівку і має стратегічне значення, особливо для українських військових. Рух транспорту заблоковано", - написав Волинець.

Нагадаємо, що в жотвні 2017 року у Донецькій обл. на шахті "1/3 Новогродівська" державного підприємства "Селидіввугілля" 34 гірники першої зміни відмовилися підніматися на поверхню через невиплату їм зарплати.