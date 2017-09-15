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На Донеччині шахтарям 2,5 місяці затримують зарплату

За останній місяць їм виплатили лише по 650 гривень
У Мирнограді (колишній Димитров) Донецької області шахтарі влаштували мітинг на вході до будівлі держпідприємства "Мирноградвугілля", яке заборгувало їм заробітну плату за два з половиною місяці.
На Донеччині шахтарям 2,5 місяці затримують зарплату Фото: provolyn.com

Про це повідомляють "Новости Донбасса".

На мітинг також прийшли дружини гірників. Учасники акції обурені тим, що за останній місяць їм виплатили лише по 650 гривень.

До протестувальників вийшов представник "Мірноградугля", який розповів, що генеральний директор підприємства Віталій Довгань поїхав до Києва розмовляти з міністром вугільної промисловості.

Учасники мітингу написали листи на ім'я гендиректора з проханням виплатити борг. Представники "Мирноградвугілля" пообіцяли, що найближчим часом виплатять всю заборгованість.

Шахтарі своєю чергою пообіцяли перейти на наступний мітинг вранці 18 вересня.

Нагадаємо, що у Луганській області на шахті ім. Капустіна ПАТ "Лисичанськвугілля" шахтарі страйкують через невиплату заробітної плати з 2015 року.

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15 09 2017 21:58
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