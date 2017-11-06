На Донеччині сьогодні відзначили День Європи, – ФОТО
Про це повідомляє мобільна прес-група ОТУ "Донецьк".
До урочистостей долучилися і військовослужбовці Збройних Сил України, які виконують завдання у районі проведення антитерористичної операції на чолі із генерал-лейтенантом Олександром Сирським. Спільно із головою Донецької військово-цивільної адміністрації Павлом Жебрівським, місцевими мешканцями та гостями міста, одягненими в національні костюми європейських народів, вони взяли участь у вуличні ході до центральної площі. Там на великій сцені перед присутніми виступили творчі колективи з Донецької області, український гурт "Mad Heads" та бронзові призери цьогорічного Євробачення молдавський гурт "SunStroke Project".
Фото: facebook.com/ato.news
Фото: facebook.com/ato.news
"Зараз в районі проведення АТО наші захисники гинуть для того, щоб ми з вами мали можливість будувати європейське, заможне суспільство. Щоби після цієї біди Донеччина постала, як родзинка всієї європейської спільноти", – сказав Павло Жебрівський.
Фото: facebook.com/ato.news
Фото: facebook.com/ato.news
"У Донецькій області зараз вся Україна переживає випробування. Це свято символізує намагання розпочати нову віху історії в принципово іншій системі координат та цінностей", – зазначив керівник військово-цивільної адміністрації міста Авдіївка Павло Малихін.
Фото: facebook.com/ato.news
Фото: facebook.com/ato.news
День Європи на Донеччині планували відзначити разом з усією Україною у середині травня. Проте свято було перенесено через загибель чотирьох мешканців Авдіївки внаслідок обстрілу бойовиків населеного пункту з важкого артилерійського озброєння.
Нагадаємо, сьогодні насосна станція першого підйому Південно-Донбаського водогону зупинилася через пошкодження обладнання в результаті обстрілу.
За минулу добу в зоні проведення АТО бойовики 73 рази відкривали вогонь по позиціях українських військових.
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