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На Донеччині сьогодні відзначили День Європи, – ФОТО

Святкування Дня Європи на Донеччині перенесли через загибель у травні чотирьох мешканців Авдіївки внаслідок обстрілу
11 червня, у перший день набуття чинності безвізового режиму між Україною та Європейським Союзом в місті Покровськ Донецької області відсвяткували День Європи.
На Донеччині сьогодні відзначили День Європи, – ФОТО Фото: facebook.com/ato.news

Про це повідомляє мобільна прес-група ОТУ "Донецьк".

До урочистостей долучилися і військовослужбовці Збройних Сил України, які виконують завдання у районі проведення антитерористичної операції на чолі із генерал-лейтенантом Олександром Сирським. Спільно із головою Донецької військово-цивільної адміністрації Павлом Жебрівським, місцевими мешканцями та гостями міста, одягненими в національні костюми європейських народів, вони взяли участь у вуличні ході до центральної площі. Там на великій сцені перед присутніми виступили творчі колективи з Донецької області, український гурт "Mad Heads" та бронзові призери цьогорічного Євробачення молдавський гурт "SunStroke Project".


Фото: facebook.com/ato.news


Фото: facebook.com/ato.news

"Зараз в районі проведення АТО наші захисники гинуть для того, щоб ми з вами мали можливість будувати європейське, заможне суспільство. Щоби після цієї біди Донеччина постала, як родзинка всієї європейської спільноти", – сказав Павло Жебрівський.


Фото: facebook.com/ato.news


Фото: facebook.com/ato.news

"У Донецькій області зараз вся Україна переживає випробування. Це свято символізує намагання розпочати нову віху історії в принципово іншій системі координат та цінностей", – зазначив керівник військово-цивільної адміністрації міста Авдіївка Павло Малихін.


Фото: facebook.com/ato.news


Фото: facebook.com/ato.news

День Європи на Донеччині планували відзначити разом з усією Україною у середині травня. Проте свято було перенесено через загибель чотирьох мешканців Авдіївки внаслідок обстрілу бойовиків населеного пункту з важкого артилерійського озброєння.

Нагадаємо, сьогодні насосна станція першого підйому Південно-Донбаського водогону зупинилася через пошкодження обладнання в результаті обстрілу.

За минулу добу в зоні проведення АТО бойовики 73 рази відкривали вогонь по позиціях українських військових.

 

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11 06 2017 19:15
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