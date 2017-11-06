На Донеччині сьогодні відзначили День Європи, – ФОТО

Святкування Дня Європи на Донеччині перенесли через загибель у травні чотирьох мешканців Авдіївки внаслідок обстрілу

11 червня, у перший день набуття чинності безвізового режиму між Україною та Європейським Союзом в місті Покровськ Донецької області відсвяткували День Європи.

Про це повідомляє мобільна прес-група ОТУ "Донецьк".

До урочистостей долучилися і військовослужбовці Збройних Сил України, які виконують завдання у районі проведення антитерористичної операції на чолі із генерал-лейтенантом Олександром Сирським. Спільно із головою Донецької військово-цивільної адміністрації Павлом Жебрівським, місцевими мешканцями та гостями міста, одягненими в національні костюми європейських народів, вони взяли участь у вуличні ході до центральної площі. Там на великій сцені перед присутніми виступили творчі колективи з Донецької області, український гурт "Mad Heads" та бронзові призери цьогорічного Євробачення молдавський гурт "SunStroke Project".



Фото: facebook.com/ato.news



Фото: facebook.com/ato.news

"Зараз в районі проведення АТО наші захисники гинуть для того, щоб ми з вами мали можливість будувати європейське, заможне суспільство. Щоби після цієї біди Донеччина постала, як родзинка всієї європейської спільноти", – сказав Павло Жебрівський.



Фото: facebook.com/ato.news



Фото: facebook.com/ato.news

"У Донецькій області зараз вся Україна переживає випробування. Це свято символізує намагання розпочати нову віху історії в принципово іншій системі координат та цінностей", – зазначив керівник військово-цивільної адміністрації міста Авдіївка Павло Малихін.



Фото: facebook.com/ato.news



Фото: facebook.com/ato.news