На Донеччині спіймали "ДНРівця" з двома спільниками

Правоохоронці затримали в Торецьку Донецької області бойовика "ДНР" та ще двох осіб, підозрюваних в пособництві діяльності незаконних збройних формувань.

Затриманий вступив у лави бойовиків в 2014 році і був "розвідником".

"Пізніше він переховувався в Росії, де отримав російське громадянство. Повернувшись у Донецьку область, фігурант справи в лавах бойовиків обстрілював Піски, потім був засланий на підконтрольну Україні територію для проведення розвідувальних дій", - речник Міністерства оборони з питань АТО Олександр Мотузяник в ході брифінгу.

Крім того, на КПВВ "Маріїнка" прикордонники затримали жінку, яка перебуває в розшуку за підозрою в пособництві бойовикам. Її передали співробітникам Національної поліції.

У Маріуполі під час перевірки маршрутного автобуса військовослужбовці Нацгвардії затримали пасажира, причетного до діяльності бойовиків. Його також передали співробітникам Нацполіції.

Нагадаємо, минулого тижня співробітники контррозвідки Служби безпеки України (СБУ) викрили спробу вербування спецслужбами Росії мешканця Луганської області.