Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

На Донеччині сюддю викрили на хабарі

За "винагороду" заступник голови суду обіцяв закрити адміністративне провадження
Правоохоронці викрили в хабарництві заступника голови Слов'янського міськрайонного суду Донецької області.
На Донеччині сюддю викрили на хабарі Фото: vikka.ua

"Служитель Феміди отримав неправомірну вигоду в розмірі 6 тис. гривень, за що обіцяв не притягати до відповідальності і закрити адміністративне провадження за фактом вчинення правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 130 КУпАП (керування автомобілем у стані алкогольного сп'яніння, - ред.)", - повідомляє сайт Національного антикорупційного бюро.

Вирішується питання про повідомлення затриманому про підозру за ч. 3 ст. 368 КК (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди) та обрання йому запобіжного заходу.

Нагадаємо, що голові одного з районного судів Миколаївської області 31 серпня пред'явили підозру в хабарництві.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

27 09 2017 18:15
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
"Шлюб за розрахунком": як німецькі "друзі Путіна" у Бундестаг потрапили. Історія успіху

"Шлюб за розрахунком": як німецькі "друзі Путіна" у Бундестаг потрапили. Історія успіху

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.