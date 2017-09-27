CУСПІЛЬСТВО НОВИНИПравоохоронці викрили в хабарництві заступника голови Слов'янського міськрайонного суду Донецької області.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
На Донеччині сюддю викрили на хабарі
За "винагороду" заступник голови суду обіцяв закрити адміністративне провадження
Фото: vikka.ua
"Служитель Феміди отримав неправомірну вигоду в розмірі 6 тис. гривень, за що обіцяв не притягати до відповідальності і закрити адміністративне провадження за фактом вчинення правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 130 КУпАП (керування автомобілем у стані алкогольного сп'яніння, - ред.)", - повідомляє сайт Національного антикорупційного бюро.
Вирішується питання про повідомлення затриманому про підозру за ч. 3 ст. 368 КК (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди) та обрання йому запобіжного заходу.
Нагадаємо, що голові одного з районного судів Миколаївської області 31 серпня пред'явили підозру в хабарництві.
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27 09 2017 18:15 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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