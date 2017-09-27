На Донеччині сюддю викрили на хабарі

Правоохоронці викрили в хабарництві заступника голови Слов'янського міськрайонного суду Донецької області.

"Служитель Феміди отримав неправомірну вигоду в розмірі 6 тис. гривень, за що обіцяв не притягати до відповідальності і закрити адміністративне провадження за фактом вчинення правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 130 КУпАП (керування автомобілем у стані алкогольного сп'яніння, - ред.)", - повідомляє сайт Національного антикорупційного бюро.

Вирішується питання про повідомлення затриманому про підозру за ч. 3 ст. 368 КК (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди) та обрання йому запобіжного заходу.

Нагадаємо, що голові одного з районного судів Миколаївської області 31 серпня пред'явили підозру в хабарництві.