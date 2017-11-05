На Донеччині та Дніпропетровщині невідомі перерізали кабель "Укртелекому"
"О 01:11 неподалік від Новомосковська у двох місцях перерізали канал Новомосковськ - Павлоград, а о 4:04 в Дніпрі в кабельному колодязі перебили кабелі ділянок Дніпро-Кринички і Дніпро-Кам'янське", - повідомив директор з корпоративних комунікацій компанії Михайло Шуранов у Facebook.
У результаті зник міжміський зв'язок для абонентів Дніпра й області, а також інтернет на підконтрольній території Донецької області, зокрема в Маріуполі та Краматорську.
Пізніше послуги для абонентів Дніпра й області відновили, однак близько 11:00 пошкодили канали "Укртелекому" на ділянці Волноваха-Мар'їнка. У результаті термін ремонту доступу в інтернет для абонентів Донецької області зрушився на декілька годин.
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