На Донеччині та Дніпропетровщині невідомі перерізали кабель "Укртелекому"

У ніч на четвер магістральні канали "Укртелекому", що забезпечують зв'язком схід України, зазнали масової атаки.

"О 01:11 неподалік від Новомосковська у двох місцях перерізали канал Новомосковськ - Павлоград, а о 4:04 в Дніпрі в кабельному колодязі перебили кабелі ділянок Дніпро-Кринички і Дніпро-Кам'янське", - повідомив директор з корпоративних комунікацій компанії Михайло Шуранов у Facebook.

У результаті зник міжміський зв'язок для абонентів Дніпра й області, а також інтернет на підконтрольній території Донецької області, зокрема в Маріуполі та Краматорську.

Пізніше послуги для абонентів Дніпра й області відновили, однак близько 11:00 пошкодили канали "Укртелекому" на ділянці Волноваха-Мар'їнка. У результаті термін ремонту доступу в інтернет для абонентів Донецької області зрушився на декілька годин.