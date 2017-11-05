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На Донеччині та Дніпропетровщині невідомі перерізали кабель "Укртелекому"

У Дніпрі й області на декілька годин зник міжміський зв'язок
У ніч на четвер магістральні канали "Укртелекому", що забезпечують зв'язком схід України, зазнали масової атаки.
На Донеччині та Дніпропетровщині невідомі перерізали кабель "Укртелекому" Фото: ua.korrespondent.net

"О 01:11 неподалік від Новомосковська у двох місцях перерізали канал Новомосковськ - Павлоград, а о 4:04 в Дніпрі в кабельному колодязі перебили кабелі ділянок Дніпро-Кринички і Дніпро-Кам'янське", - повідомив директор з корпоративних комунікацій компанії Михайло Шуранов у Facebook.

У результаті зник міжміський зв'язок для абонентів Дніпра й області, а також інтернет на підконтрольній території Донецької області, зокрема в Маріуполі та Краматорську.

Пізніше послуги для абонентів Дніпра й області відновили, однак близько 11:00 пошкодили канали "Укртелекому" на ділянці Волноваха-Мар'їнка. У результаті термін ремонту доступу в інтернет для абонентів Донецької області зрушився на декілька годин.

Нагадаємо, що ПАТ "Укртелеком" припинило надання послуг на тимчасово непідконтрольній українській владі частині Луганської області у зв'язку із втратою контролю над телекомунікаційною мережею.
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11 05 2017 13:56
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