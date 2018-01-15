На Донеччині у двох деокупованих селищах відновили виплату пенсій

У селищі Травневе і Гладосове Донецької обласної, які в кінці листопада 2017 року, повернулися під контроль українського уряду, повністю відновили виплату пенсій.

"Як повідомляє Наталія Рад, начальник головного управління Пенсійного фонду в Донецькій області, всю накопичену заборгованість по пенсіях люди отримали до нового року, і в подальшому нарахування та виплата пенсій їм здійснюється в штатному режимі", - написав глава Донецької обласної військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський у Facebook.

За його інформацією, в селищі Гладосове українську пенсію отримує 15 пенсіонерів, в Травневому - 45.

Нагадаємо, в Україні набула чинності пенсійна реформа, яка передбачає підвищення необхідного стажу для виходу на пенсію до 25 років у 2018 році і поступове підвищення до 35 років у 2028 році.

Документ, зокрема, передбачає проведення осучаснення пенсій і підвищення мінімального страхового стажу для виходу на пенсію з 15 до 25 років.