На Донеччині у двох деокупованих селищах відновили виплату пенсій
"Як повідомляє Наталія Рад, начальник головного управління Пенсійного фонду в Донецькій області, всю накопичену заборгованість по пенсіях люди отримали до нового року, і в подальшому нарахування та виплата пенсій їм здійснюється в штатному режимі", - написав глава Донецької обласної військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський у Facebook.
За його інформацією, в селищі Гладосове українську пенсію отримує 15 пенсіонерів, в Травневому - 45.
Нагадаємо, в Україні набула чинності пенсійна реформа, яка передбачає підвищення необхідного стажу для виходу на пенсію до 25 років у 2018 році і поступове підвищення до 35 років у 2028 році.
Документ, зокрема, передбачає проведення осучаснення пенсій і підвищення мінімального страхового стажу для виходу на пенсію з 15 до 25 років.
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