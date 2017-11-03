На Донеччині в руках школяра вибухнула граната, яку він знайшов
Вибух стався близько 13.50 на вул. 30 років Перемоги. Поліцейські, які терміново прибули на місце, побачили на дорозі біля дев’ятиповерхівки дитину з вибуховими травмами без ознак життя, повідомляє прес-служба поліції Донеччини.
Попередньо встановлено, що в руках у дитини вибухнув невідомий предмет.
Фото: dn.npu.gov.ua
Під час першочергових дій особу хлопчика було встановлено. Учень 7 класу повертався додому із занять у школі мистецтв.
Разом з тим, речник Нацполіції в Донецькій області Наталія Шиман в ефірі каналу "112 Україна" повідомила, що, за попередньою інформацією, причиною смерті дитини став вибух гранати, яку він знайшов.
Фото: dn.npu.gov.ua
"Його друзі, які з ним були, розповідають, що хлопчик знайшов гранату. Вони намагалися його відмовити її чіпати, оскільки з ними проводилися уроки безпеки, але дитина не послухала, почала розкручувати цей предмет, через що і стався вибух", - сказала Шиман.
За її словами, відкрито кримінальне провадження за статтею 115 КК.
Нагадаємо, що 12 лютого у Львові в дворі багатоповерхового будинку на вулиці Городоцькій вибухнула граната, яку викинули з вікна.
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