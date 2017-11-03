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На Донеччині в руках школяра вибухнула граната, яку він знайшов

Учень сьомого класу попри застереження однолітків розкрутив вибуховий пристрій
У Вугледарі Донецької області 12-річний хлопчик помер від вибуху – імовірно, в його руках вибухнула граната.
На Донеччині в руках школяра вибухнула граната, яку він знайшов Фото: dn.npu.gov.ua

Вибух стався близько 13.50 на вул. 30 років Перемоги. Поліцейські, які терміново прибули на місце, побачили на дорозі біля дев’ятиповерхівки дитину з вибуховими травмами без ознак життя, повідомляє прес-служба поліції Донеччини.

Попередньо встановлено, що в руках у дитини вибухнув невідомий предмет.


Фото: dn.npu.gov.ua

Під час першочергових дій особу хлопчика було встановлено. Учень 7 класу повертався додому із занять у школі мистецтв.

Разом з тим, речник Нацполіції в Донецькій області Наталія Шиман в ефірі каналу "112 Україна" повідомила, що, за попередньою інформацією, причиною смерті дитини став вибух гранати, яку він знайшов.


Фото: dn.npu.gov.ua

"Його друзі, які з ним були, розповідають, що хлопчик знайшов гранату. Вони намагалися його відмовити її чіпати, оскільки з ними проводилися уроки безпеки, але дитина не послухала, почала розкручувати цей предмет, через що і стався вибух", - сказала Шиман.

За її словами, відкрито кримінальне провадження за статтею 115 КК.

Нагадаємо, що 12 лютого у Львові в дворі багатоповерхового будинку на вулиці Городоцькій вибухнула граната, яку викинули з вікна.

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11 03 2017 17:37
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