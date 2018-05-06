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На Донеччині в житловий будинок кинули три гранати

Внаслідок інциденту ніхто не постраждав, поліція встановлює всі обставини
У Лимані (Донецька область) у вівторок, 5 червня, близько 2-ї години ночі зловмисники кинули три гранати в житловий будинок, де проживає четверо осіб.
На Донеччині в житловий будинок кинули три гранати Фото: gettyimages.com

"Повідомлення про подію надійшло в чергову частину Лиманського відділення поліції від сина власника будинку. 36-річний чоловік повідомив, що на вулиці пролунало три гучні звуки, схожі на вибухи. В цей час вдома перебували його батьки та брат", - йдеться у повідомленні поліції області.

На місце події виїхала слідчо-оперативна група, вибухотехніки, експерти-криміналісти та кінолог. Поліцейські обстежили місце злочину, опитали мешканців сусідніх будинків.

"Попередньо встановлено, що невідомі кинули у двір три гранати, одна з яких розірвалася на горищі будинку. Пошкоджені вікна і два автомобіля, які перебували у дворі. Речові докази вилучено", - повідомили в поліції.

Наголошується, що в результаті вибухів гранат ніхто не постраждав. Поліція проводить заходи для встановлення зловмисників та їх затримання. Поліція перевіряє всі можливі версії скоєння злочину. Зараз інцидент кваліфікований як "Хуліганство, вчинене із застосуванням вогнепальної або холодної зброї" (ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України). Про це йдеться в повідомленні поліції області.

Нагадаємо, що в пасажирському автобусі на території окупованого Дебальцевого стався вибух. Вибухнула граната, що була в рюкзаку одного з підлітків, які їхали додому зі школи.

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05 06 2018 13:16
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