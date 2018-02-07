CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУ Волноваському районі Донецької області сьогодні близько 13:00 від вибуху постраждав 14-річний хлопець.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
На Донеччині від вибуху постраждав 14-річний хлопець
Наразі з'ясовується походження вибуху
Фото: npu.gov.ua
Встановлено, що в момент вибуху хлопець перебував сам удома. Першими звук вибуху почули сусіди, а далі з будинку вибігла скривавлена дитина та попросила допомоги, повідомляє прес-служба Національної поліції.
Наразі хлопця доправлено до лікарні. На місці працює слідчо-оперативна група місцевої поліції, з'ясовуються обставини інциденту.
Нагадаємо, що між селами Трьохізбенка та Лопаскине, що розташовуються вздовж лінії розмежування на Луганщині, на розтяжці бойовиків підірвався мирний житель.
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02 07 2018 15:38 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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