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На Донеччині від вибуху постраждав 14-річний хлопець

Наразі з'ясовується походження вибуху
У Волноваському районі Донецької області сьогодні близько 13:00 від вибуху постраждав 14-річний хлопець.
На Донеччині від вибуху постраждав 14-річний хлопець Фото: npu.gov.ua

Встановлено, що в момент вибуху хлопець перебував сам удома. Першими звук вибуху почули сусіди, а далі з будинку вибігла скривавлена дитина та попросила допомоги, повідомляє прес-служба Національної поліції.

Наразі хлопця доправлено до лікарні. На місці працює слідчо-оперативна група місцевої поліції, з'ясовуються обставини інциденту.

Нагадаємо, що між селами Трьохізбенка та Лопаскине, що розташовуються вздовж лінії розмежування на Луганщині, на розтяжці бойовиків підірвався мирний житель.

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02 07 2018 15:38
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