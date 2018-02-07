На Донеччині від вибуху постраждав 14-річний хлопець

У Волноваському районі Донецької області сьогодні близько 13:00 від вибуху постраждав 14-річний хлопець.

Встановлено, що в момент вибуху хлопець перебував сам удома. Першими звук вибуху почули сусіди, а далі з будинку вибігла скривавлена дитина та попросила допомоги, повідомляє прес-служба Національної поліції.

Наразі хлопця доправлено до лікарні. На місці працює слідчо-оперативна група місцевої поліції, з'ясовуються обставини інциденту.

Нагадаємо, що між селами Трьохізбенка та Лопаскине, що розташовуються вздовж лінії розмежування на Луганщині, на розтяжці бойовиків підірвався мирний житель.