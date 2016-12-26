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На Донеччині відновила роботу фільтрувальна станція

Під загрозою повної зупинки опинився Авдіївський коксохімічний завод
Роботу важливих об’єктів інфраструктури Донбасу, які були пошкоджені внслідок обстрілу бойовиків, відновлено.
На Донеччині відновила роботу фільтрувальна станція Фото: slavdelo.dn.ua

"Лише за минулий тиждень незаконні збройні формування 11 разів завдавали вогневих ударів по місцях, де немає позицій Збройних сил України. У результаті ворожих обстрілів було пошкоджено низку важливих об’єктів інфраструктури Донбасу. Так, без подачі електроенергії залишилась Донецька фільтрувальна станція, яка здійснює водопостачання міст Авдіївка та Ясинувата. Під загрозою повної зупинки опинився Авдіївський коксохімічний завод", - інформує прес-центр штабу АТО.

Крім того, наголосили в СЦКК, було пошкоджено високовольтні лінії електропередач до підстанцій, що забезпечують водопостачання міст Торецьк, Горлівка, Донецьк та Маріуполь. Без питної води могли залишитись понад півмільйона мирних мешканців.

Зазначається, що на 15 годину 25 грудня всі основні ремонтні роботи виконані у повному обсязі.

ДФС вже не вперше була пошкоджена внаслідок обстрілу бойовиків. Минулий раз без води частина Донеччини залишилася у листопаді.

Нагадаємо, станом на 8 грудня у Донецькій області без водопостачання залишалися близького 40 тис. осіб.

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26 12 2016 08:48
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