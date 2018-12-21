На Донеччині відремонтували пошкоджений водогін

Зараз запускають насосні агрегати і починають заповнювати водопровід

У Донецькій області завершили ремонт пошкодженого водогону "Горлівка - Торецьк".

З 16:30 21 грудня почалося заповнення водопроводу для подачі води на місто, повідомив голова Донецької обласної військово-цивільної адміністрації Олександр Куць, інформує "Громадське".

За словами в.о. генерального директора КП "Компанія "Вода Донбасу" Олександра Дубика, зараз запускають насосні агрегати і починають заповнювати водопровід.

Нагадаємо, аварія сталася 16 грудня о 22:50 між Горлівкою та Торецьком в районі селища Південне. Внаслідок пошкодження втрати води сягали до 1500 кубометрів на годину.

Пошкодження виявили у трьох місцях: одне - діаметром приблизно 800 мм і два - від мін калібром 120 мм. Усі пошкодження ремонтники ліквідували, але завтра, після заповнення водогону водою, його знову мають оглянути, щоб пересвідчитися у якості проведених робіт.

Нагадаємо, 17 грудня у місті Торецьк, Залізне та селищах Північне і Південне Донецької області відключили водопостачання через проблеми на центральному водогоні "Горлівка-Торецьк". Без води загалом лишилися 42,8 тисячі людей. 19 грудня жителям Донеччини доставили 80 тисяч літрів води. Того ж дня почали ремонтні ремонти.