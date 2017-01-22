На Донеччині військовослужбовець влаштував стрільбу з автомату в квартирі

Жертв та постраждалих немає

У Донецькій області виникла стрілянина в одній із квартир житлового будинку.

Правоохоронці з’ясували, що постріли зробив військовослужбовець в квартирі, яку винаймає зі своєю співмешканкою, повідомляє сайт Бахмутського відділу поліції.

"Чоловік зробив два постріли з автомату Калашникова в стіну", - уточнюється у повідомленні.

Наразі військовослужбовця затримали, а зброю вилучили.

"Жертв та постраждалих немає", - додається у повідомленні.

При цьому про причини стрілянини не повідомляється.

На місці події працює слідчо-оперативна група поліції, представники військової служби правопорядку та військової прокуратури.

Нагадаємо, що на тролейбусній зупинці на Олександрівському проспекті в Харкові відбувся конфлікт зі стріляниною. Потерпілий чоловік не отримав серйозних ушкоджень.