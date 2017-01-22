На Донеччині військовослужбовець влаштував стрільбу з автомату в квартирі
Правоохоронці з’ясували, що постріли зробив військовослужбовець в квартирі, яку винаймає зі своєю співмешканкою, повідомляє сайт Бахмутського відділу поліції.
"Чоловік зробив два постріли з автомату Калашникова в стіну", - уточнюється у повідомленні.
Наразі військовослужбовця затримали, а зброю вилучили.
"Жертв та постраждалих немає", - додається у повідомленні.
При цьому про причини стрілянини не повідомляється.
На місці події працює слідчо-оперативна група поліції, представники військової служби правопорядку та військової прокуратури.
Нагадаємо, що на тролейбусній зупинці на Олександрівському проспекті в Харкові відбувся конфлікт зі стріляниною. Потерпілий чоловік не отримав серйозних ушкоджень.
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