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На Донеччині внаслідок обстрілу поранений пенсіонер

Інцидент розслідують за ст. 258 Кримінального кодексу - терористичний акт
У селищі Новгородське Торецької міськради Донецької області пенсіонер 1940 року народження був госпіталізований в середу з кульовим пораненням руки.
На Донеччині внаслідок обстрілу поранений пенсіонер Фото:112.ua

"Встановлено, що житель прифронтового селища отримав поранення у власному дворі сьогодні близько 15:30. За попередньою інформацією, бойовики обстріляли населений пункт зі стрілецької зброї", - йдеться в повідомленні на офіційному сайті поліції Донецької області.

Чоловіка госпіталізували в лікарню міста Торецьк. На місце виїхала група поліції для документування наслідків обстрілу.

Поліція почала досудове розслідування за фактом теракту. Відомості про подію внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 258 Кримінального кодексу України (терористичний акт).

Нагадаємо, що станом на 18:00 середи в результаті бойових дій також було поранено одного військовослужбовця української армії.

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18 04 2018 20:55
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