На Донеччині внаслідок обстрілу поранений пенсіонер
"Встановлено, що житель прифронтового селища отримав поранення у власному дворі сьогодні близько 15:30. За попередньою інформацією, бойовики обстріляли населений пункт зі стрілецької зброї", - йдеться в повідомленні на офіційному сайті поліції Донецької області.
Чоловіка госпіталізували в лікарню міста Торецьк. На місце виїхала група поліції для документування наслідків обстрілу.
Поліція почала досудове розслідування за фактом теракту. Відомості про подію внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 258 Кримінального кодексу України (терористичний акт).
Нагадаємо, що станом на 18:00 середи в результаті бойових дій також було поранено одного військовослужбовця української армії.
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