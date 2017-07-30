На Донеччині виявили плантацію з майже 3 тис кущів коноплі Правоохоронці встановлюють власника землі, де росли рослини

В Донецькій області, біля села Новофедорівка 29 липня було знищено 2973 кущів конопель.

Фото: dp.npu.gov.ua

Рослини були спалені в присутності понятих біля села Новофедорівка Добропільського району Донецької області. Про це повідомляє управління Національної поліції Донецької області. Правоохоронці встановлюють власника землі, де росли рослини. Нагадаємо, наприкінці червня правоохоронці Буринського району Сумської області виявили та вилучили 298 рослин коноплі, які зростали на квітнику Меморіалу Слави в одному з населених пунктів району.

Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію