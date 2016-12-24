На Донеччині за минулу добу піротехніки знешкодили 41 вибухівку
Про це повідомляє прес-центр ДСНС.
Зазначено, що на території Слов’янського району піротехніки вилучили та знешкодили 1 мінометну міну калібром 120 мм, 11 артилерійських снарядів калібром 76 мм, 9 артилерійських снарядів калібром 75 мм, 5 гранат Ф1, 4 гранати РГД 33 та 9 підривників.
Також, за даними відомства, на території міста Бахмут фахівці піротехнічних робіт вилучили та знешкодили 1 мінометну міну калібром 82 мм, а на території міста Красногорівка - фрагмент РПГ 7.
Нагадаємо, прес-центр сьогодні повідомляв, що за день бойовики 23 рази обстріляли позиції сил АТО.
Вчора спікер Міністерства оборони з питань АТО Андрій Лисенко повідомив, що 18-23 грудня біля Світлодарська загинули 9 українських військовослужбовців, зазнали поранень - 35, отримали контузію - 17, різні травми - 11.
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