На Донеччині за минулу добу піротехніки знешкодили 41 вибухівку Серед них - мінометні міни, артилерійські снаряди і гранати

Протягом минулої доби, 23 грудня 2016 року, на території Донецької області піротехнічні розрахунки Державної служби з надзвичайних ситуацій вилучили та знешкодили 41 вибухонебезпечний предмет.

Фото: Повернись живым/facebook.com

Про це повідомляє прес-центр ДСНС. Зазначено, що на території Слов’янського району піротехніки вилучили та знешкодили 1 мінометну міну калібром 120 мм, 11 артилерійських снарядів калібром 76 мм, 9 артилерійських снарядів калібром 75 мм, 5 гранат Ф1, 4 гранати РГД 33 та 9 підривників. Також, за даними відомства, на території міста Бахмут фахівці піротехнічних робіт вилучили та знешкодили 1 мінометну міну калібром 82 мм, а на території міста Красногорівка - фрагмент РПГ 7. Нагадаємо, прес-центр сьогодні повідомляв, що за день бойовики 23 рази обстріляли позиції сил АТО. Вчора спікер Міністерства оборони з питань АТО Андрій Лисенко повідомив, що 18-23 грудня біля Світлодарська загинули 9 українських військовослужбовців, зазнали поранень - 35, отримали контузію - 17, різні травми - 11.

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