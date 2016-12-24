Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

На Донеччині за минулу добу піротехніки знешкодили 41 вибухівку

Серед них - мінометні міни, артилерійські снаряди і гранати
Протягом минулої доби, 23 грудня 2016 року, на території Донецької області піротехнічні розрахунки Державної служби з надзвичайних ситуацій вилучили та знешкодили 41 вибухонебезпечний предмет.
На Донеччині за минулу добу піротехніки знешкодили 41 вибухівку Фото: Повернись живым/facebook.com

Про це повідомляє прес-центр ДСНС.

Зазначено, що на території Слов’янського району піротехніки вилучили та знешкодили 1 мінометну міну калібром 120 мм, 11 артилерійських снарядів калібром 76 мм, 9 артилерійських снарядів калібром 75 мм, 5 гранат Ф1, 4 гранати РГД 33 та 9 підривників.

Також, за даними відомства, на території міста Бахмут фахівці піротехнічних робіт вилучили та знешкодили 1 мінометну міну калібром 82 мм, а на території міста Красногорівка - фрагмент РПГ 7.

Нагадаємо, прес-центр сьогодні повідомляв, що за день бойовики 23 рази обстріляли позиції сил АТО.

Вчора спікер Міністерства оборони з питань АТО Андрій Лисенко повідомив, що 18-23 грудня біля Світлодарська загинули 9 українських військовослужбовців, зазнали поранень - 35, отримали контузію - 17, різні травми - 11.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

24 12 2016 22:58
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Миллионы мимо. За что критикуют активистов, борющихся с курением и алкоголем

Миллионы мимо. За что критикуют активистов, борющихся с курением и алкоголем

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.