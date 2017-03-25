На Донеччині зафіксували смерть трьох дітей
"Один день, 24 березня 2017, забрав життя трьох дітей Донецької області: Добропілля. Увечері в квартирі за адресою проживання був виявлений повішеним на турніку у себе в дитячій кімнаті труп неповнолітнього хлопчика, 2006 року народження. Двері були закриті зсередини як в квартиру так і в саму кімнату. Відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 КК України. Проводяться слідчі дії. Мар'їнський район, с. Бажане. Вранці в приватному домоволодінні виявлено три трупи, серед яких дитина, 2013 року народження. Причина смерті – отруєння чадним газом. Бахмутський район, Зайцеве. Померла новонароджена дитина, 9 днів від дня його народження. Також відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 КК України", - написав глава Нацполіції в Донецькій обл. В'ячеслав Аброськін на своїй сторінці у Facebook.
Крім того, він додав, що в Слов'янську батько наніс тілесні ушкодження дитині, 2007 року народження – обширні гематоми голови, грудної клітки і стегон. Дитина перебуває у міській лікарні.
Нагадаємо, 11 березня у Вугледарі Донецької області 12-річний хлопчик помер від вибуху – імовірно, в його руках вибухнула граната.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Наслідки пожежі у Балаклії, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- ФОТО Авдіївка після обстрілів, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- ВІДЕО На кордоні з Білоруссю затримали конокрадів, – ВІДЕО
- Starbucks обіцяє працевлаштувати 10 тис. біженців через указ Трампа
- Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків