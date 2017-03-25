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На Донеччині зафіксували смерть трьох дітей

В Добропіллі хлопчик повісився, в Мар'їнському районі дитина загинула в пожежі, а в Зайцевому – помер новонароджений
На території Донецької області за добу загинули троє дітей.
На Донеччині зафіксували смерть трьох дітей Фото: vseverske.info

"Один день, 24 березня 2017, забрав життя трьох дітей Донецької області: Добропілля. Увечері в квартирі за адресою проживання був виявлений повішеним на турніку у себе в дитячій кімнаті труп неповнолітнього хлопчика, 2006 року народження. Двері були закриті зсередини як в квартиру так і в саму кімнату. Відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 КК України. Проводяться слідчі дії. Мар'їнський район, с. Бажане. Вранці в приватному домоволодінні виявлено три трупи, серед яких дитина, 2013 року народження. Причина смерті – отруєння чадним газом. Бахмутський район, Зайцеве. Померла новонароджена дитина, 9 днів від дня його народження. Також відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 КК України", - написав глава Нацполіції в Донецькій обл. В'ячеслав Аброськін на своїй сторінці у Facebook.

Крім того, він додав, що в Слов'янську батько наніс тілесні ушкодження дитині, 2007 року народження – обширні гематоми голови, грудної клітки і стегон. Дитина перебуває у міській лікарні.

Нагадаємо, 11 березня у Вугледарі Донецької області 12-річний хлопчик помер від вибуху – імовірно, в його руках вибухнула граната.

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25 03 2017 14:24
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