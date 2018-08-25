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На Донеччині затримали чотирьох учасників окупації Слов'янська і Лиману

Затримані були завербовані на початку агресії бойовиків на Донбасі для роботи на перших блокпостах
Поліція затримала і притягнула до відповідальності чотирьох бойовиків, які брали участь в окупації Слов'янська і Лиману в 2014 році.
На Донеччині затримали чотирьох учасників окупації Слов Фото: Reuters

За даними правоохоронців, затримані чергували на незаконних блокпостах бойовиків, оглядали автомобілі та перевіряли громадян у пошуках української символіки, повідомляє відділ комунікації поліції Донецької області.

Один із затриманих - 30-річний житель Лиманського району. Він приховував свою участь у бандитських формуваннях, проте через чотири роки все ж був затриманий: поліція виявила докази його протиправної діяльності.

"Йому та іншим бойовикам загрожує від 3 до 8 років позбавлення волі відповідно до ч. 2 ст. 260 Кримінального кодексу України (створення не передбачених законом збройних формувань або участь у їхній діяльності)", - зазначено в повідомленні поліції.

Нагадаємо, що військовослужбовці Нацгвардії в районі проведення Операції Об'єднаних сил (ООС) в Донецькій області затримали трьох осіб, підозрюваних у співпраці із самопроголошеною ДНР.

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25 08 2018 15:17
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