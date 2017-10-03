На Донеччині затримали двох бойовиків так званої "ДНР"

У Донецькій області правоохоронці затримали двох осіб, причетних до діяльності так званої терористичної організації "ДНР".

Житель Бахмута в 2014 році працював помічником у ватажків незаконних збройних формувань, брав участь в організації "референдуму" і налагоджував трансляцію телеканалів РФ з телевежі. А бойовик з Лиману перевіряв транспорт і громадян на блокпості. Обидва ховалися на звільненій території під виглядом мирних жителів, повідомляє прес-служба обласної поліції.

Перший затриманий - житель Бахмута - в 2014 році вступив в ряди бойовиків з-за сварки з дружиною, після чого брав участь в організації так званого "референдуму".

"Потім, увійшовши в довіру до керівним особам, виконував різні доручення, які стосувалися діяльності бандформування, збирав інформацію про настрої в місті, а також займався пропагандою. Чоловік отримав завдання налагодити трансляцію телеканалів РФ на телевізійній вежі в Бахмуті. Чоловік займався деструктивною діяльністю кілька місяців, а потім втратив до цього інтерес. Співробітники поліції зібрали докази причетності найманця до окупації. Зараз він вже дав свідчення", - йдеться в повідомленні.

Крім того, 33-річний житель с. Зарічне Лиманського району пішов служити до бойовиків за гроші: навесні 2014 року він був завербований своїми знайомими. Пообіцявши новобранцеві грошову винагороду, командири терористів поставили його на блокпост біля смт Ямпіль перевіряти транспорт. В рядах бойовиків йому вдалося пробути 2 місяці.

За обома фактами відкрито кримінальні провадження за ч. 2 ст. 260 (створення не передбачених законом збройних формувань або участь у їх діяльності) Кримінального кодексу України. Обом найманцям терористам загрожує позбавлення волі на строк від 3 до 8 років.

У поліції зазначили, що всього з початку року поліцейські виявили 62 учасників незаконних збройних формувань, з них 51 затримано ще 11 оголошені в розшук.

Нагадаємо, що в Маріуполі затримали бойовика батальйону "Оплот", який вирішив покинути терористичне угрупування через конфлікт.