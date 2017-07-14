На Донеччині затримали інформаторів бойовиків, які надавали "корисну" інформацію про ЗСУ

У Донецькій області затримали трьох інформаторів бойовиків, які передавали інформацію про дислокацію, пересування та чисельність українських військових.

"Завдяки проведеним оперативно-розшуковим заходам поліцейські встановили відразу трьох місцевих мешканців Волноваського району, які передавали інформацію бойовикам про дислокацію, пересування та чисельність українських військових, завдяки чому бойовики обстрілювали позиції ЗСУ", - повідомляє прес-служба ГУ НП Донецької області у Facebook.

Зазначається, що одна із інформаторів - 64-річна місцева мешканка Миколаївки, яка проживала на лінії розмежування у декількох кілометрах від окупованого Докучаєвська.

"Все життя працювала у школі, а у 2014 році, коли терористи розпочали на Донеччині активні бойові дії, вирішила підтримувати окупантів. Налаштовувала вчительку її колега із Докучаєвської школи, яка спілкувалася з розвідкою "ДНР", - зазначили у прес-службі.

За словами пособниці, жінка розповідала в телефонному режимі про всі зміни розташування військових.

"Вона дзвонила та розповідала, що, наприклад, у лісосмузі поблизу села розташувалася нова зміна військових, в якій кількості. А через декілька годин саме там розпочиналися потужні обстріли. Жінка майже півсотні разів надавала корисну інформацію для бойовиків", - наголошується у повідомленні.

Аналогічний випадок зафіксували правоохоронці у прифронтовому Мирному. Чоловік із дружиною напряму передавали дані до свого родича – корегувальника вогню "ДНР". Подружжя розповідало про дислокацію, пересування військових ЗСУ в таких населених пунктах, як Мирне, Свободне, Кам’янка та Кальчик.

За всіма фактами відкриті кримінальні провадження за ч.1 ст. 256 Кримінального кодексу України (сприяння учасникам злочинних організацій та укриття їх злочинної діяльності).

Зловмисникам загрожує до 5 років ув’язнення.

Нагадаємо, що агента спецслужб Російської Федерації, який намагався отримати таємну документацію у військовій сфері та завербувати представника Міністерства оборони, затримала у Києві Служба безпеки України.