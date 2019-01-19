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На Донеччині затримали юнака, який у 15-річному віці приєднався до лав бойовиків "ДНР"

Затриманий чергував на блокпостах між Горлівкою та Донецьком
Прикордонники затримали на КПВВ "Мар’їнка" на Донеччині 19-річного юнака, який у 2015 році приєднався до лав бойовиків так званої "ДНР".
На Донеччині затримали юнака, який у 15-річному віці приєднався до лав бойовиків "ДНР" Фото:Прикордонслужба

Чоловіка, який є уродженцем Горлівки, затримали під час спроби потрапити на підконтрольну Україні територію, повідомляє прес-центр "Прикордонслужби".

"Оперативники встановили, що у 2015 році співробітники так званої "поліції ДНР", гребуючи будь-якими морально-етичними нормами щодо виховання підлітків, завербували його разом з товаришами по навчанню у одному з середньотехнічних навчальних закладів до служби у збройних формуваннях, що діють на тимчасово окупованих територіях Донеччини. Під постійним тиском агітаційної пропаганди юнак, не досягши навіть 16-річного віку, погодився на їхні умови та вступив до незаконного збройного формування під назвою "Молода гвардія", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що затриманий чергував на блокпостах між Горлівкою та Донецьком. Він "служив" до кінця 2018 року.

"Оперативним співробітникам стало відомо, що за браком коштів наприкінці минулого року він разом зі своїм знайомим пограбував приватне помешкання в місті Горлівка, за що був затриманий так званою "поліцією ДНР". Після відкупу в сумі 10 тисяч рублів РФ, родичі забрали його з райвідділу", - розповіли у відомстві.

Саме після цього чоловік вирішив виїхати на підконтрольну Україні територію. Поліція порушила проти нього кримінальну справу за статтею 260 "Створення не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань" Кримінального кодексу.

Нагадаємо, що у зоні проведеня Операції об'єднаних сил українські військові збили безпілотник бойовиків, оснащений осколковою вибухівкою.

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19 01 2019 21:57
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