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На Донеччині жінка загинула від вибуху гранати, яку закинули їй на подвір'я

Жінка померла у лікарні
У селищі Покровське (Донецька обл.) кинули гранату у житловий будинок, його господиня загинула.
На Донеччині жінка загинула від вибуху гранати, яку закинули їй на подвір Фото: uapress.info

"Невідома особа кинула гранату в будинок 53-річної місцевої мешканки. Одразу на місце події виїхала слідчо-оперативна група, експерти, вибухотехніки та кінолог зі службовим собакою. За кілька хвилин медики повідомили, що в результаті вибуху постраждала жінка. Потерпілу доставили до лікарні, де вона від отриманих травм померла у лікарні", - йдеться у повідомленні прес-служби місцевої поліції.

Наразі правоохоронці встановлюють обставини події та вживають заходів щодо затримання зловмисників. Факт внесено до Журналу Єдиного обліку заяв та повідомлень громадян.

"Після проведення першочергових оперативних заходів подія отримає правову оцінку", - додається у повідомленні.

Нагадаємо, вчора у Полтавській області в результаті вибуху гранати загинуло двоє осіб, ще один дістав поранення і перебуває в лікарні.

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15 07 2017 12:18
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