CУСПІЛЬСТВО НОВИНИЧерез "Новотроїцьке" на тимчасово окуповану територію приїхали 11 вантажних автомобілів з гуманітарним вантажем від ООН.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
На Донеччину приїхали 11 вантажівок з продуктами ООН
1 вересня ООН направила на непідконтрольну територію Луганщини 41 тонну гуманітарної допомоги
Фото: 112.ua
"Машини перевозили продуктові набори загальною вагою понад 212 тонн від Всесвітньої продовольчої організації ООН, Представництва верховного комісара ООН у справах біженців. Вантаж призначався для жителів окремих районів Донецької області", - повідомили в прес-службі Державної прикордонної служби України, інформує "УНІАН".
1 вересня ООН направила на непідконтрольну територію Луганщини 41 тонну гуманітарної допомоги.
Нагадаємо, Канадська парламентська опозиція обіцяє допомогти Україні протистояти агресії Росії і виступає за надання їй оборонної зброї.
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06 10 2017 12:58 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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