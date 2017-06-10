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На Донеччину приїхали 11 вантажівок з продуктами ООН

1 вересня ООН направила на непідконтрольну територію Луганщини 41 тонну гуманітарної допомоги
Через "Новотроїцьке" на тимчасово окуповану територію приїхали 11 вантажних автомобілів з гуманітарним вантажем від ООН.
На Донеччину приїхали 11 вантажівок з продуктами ООН Фото: 112.ua

"Машини перевозили продуктові набори загальною вагою понад 212 тонн від Всесвітньої продовольчої організації ООН, Представництва верховного комісара ООН у справах біженців. Вантаж призначався для жителів окремих районів Донецької області", - повідомили в прес-службі Державної прикордонної служби України, інформує "УНІАН".

1 вересня ООН направила на непідконтрольну територію Луганщини 41 тонну гуманітарної допомоги.

Нагадаємо, Канадська парламентська опозиція обіцяє допомогти Україні протистояти агресії Росії і виступає за надання їй оборонної зброї.

 
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06 10 2017 12:58
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